Griezmann na geweldig thuisdebuut nu al nieuwe held van Camp Nou: “Wou Messi en LeBron kopiëren” ODBS

26 augustus 2019

16u55

Bron: El Mundo Deportivo, Sport, Marca, AS 0 La Liga Geen Messi, geen Suárez. Dan maar Griezmann. In zijn debuut in Bilbao nog weinig overtuigend, zondag met twee goals meteen man van de match in zijn eerste keer Camp Nou in ‘blaugrana’. Iconische viering er bovenop na zijn tweede goal - een beauty. Leo Messi en LeBron James indachtig.

GO-LA-ZO | Griezmann met zijn tweede goal! ⚡



2️⃣-1️⃣ #BarçaRealBetis 🇪🇸 pic.twitter.com/95OYYlDuZO Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Even was het schrikken voor Barça tegen Betis, toen Fekir de Andaloesiërs op 0-1 zette. Maar dan: het festival Griezmann, zoals de Catalaanse sportkrant ‘El Mundo Deportivo’ kopt op zijn cover. Met een goal vlak voor en eentje erna op en over Betis, waarna het nog 5-2 werd. Griezmann, na die heerlijke krul in de verste hoek. “Ik zag Messi dit doen op training en probeerde hem na te doen”, sprak Griezmann. Waarna ‘Grizi’ naar de cornervlag liep waar iemand klaarstond met confetti. Dat gooide hij dat ostentatief de lucht in, zoals ook LeBron dat deed na zijn titel met de Miami Heat. “Een geweldig ritueel. Dus dat dacht ik dan ook maar meteen te kopiëren.”

Ondanks dat het om ‘slechts’ een thuiszege tegen middenmoter Betis ging, was de opluchting tot ver buiten Barcelona voelbaar. Wat na de pijnlijke nederlaag in Bilbao staken de twijfels opnieuw de kop op. Als zou Barça te afhankelijk zijn van Messi, dat ook Neymar maar beter terug kan komen. Het vel van Ernesto Valverde -voorlopig- ook gered. “Het was belangrijk een reactie in huis te hebben na het verlies”, sprak Griezmann. “Wanneer je zo’n toppers (naast Messi en Suarez ook Dembele, nvdr) moet missen, is het belangrijk dat het team opstaat.” Bovendien maakten de fans ook kennis met de 21-jarige Carles Perez, die bovendien nog scoorde in zijn erg sterke debuutmatch, en de 16-jarige Anssumane Fati. Die laatste gaat de geschiedenisboeken in als de tweede jongste ooit die voor Barça speelde in La Liga. (lees hieronder verder)

Maar de koppen waren dus gereserveerd voor Griezmann. Slim tussen de lijnen lopend, ruimte creërend voor de ploegmaats en geregeld met creatieve ingeving. 54 succesvolle passes op 64 - veel voor een aanvaller. De vergelijking met Leo Messi werd door de Spaanse sportkranten al gretig getrokken. “Griezmann was Messi”, luidde een internetkop simpel. Met ‘Ovatie’ of ‘Opstijgen’ (refererend aan de confetti) opende respectievelijk de Catalaanse kranten ‘Sport’ en ‘L’Esportiu’. De Barça-goegemeente nu al aan de voeten van de Franse Wereldbekerwinnaar. Als hij straks ook nog eens zijn plaats in de ploeg vindt met ook Messi erbij, weet de tegenstander hoe laat het is. Mogelijk is Messi er volgend weekend opnieuw bij. Osasuna is gewaarschuwd.

GOAL | Griezmann scoort! Daar is de gelijkmaker van @FCBarcelona! 🔥



1️⃣-1️⃣ #BarçaRealBetis 🇪🇸 pic.twitter.com/4cLzhNM1AA Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link