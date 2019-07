Griezmann na controversiële overstap naar Barça: “Ik nam verkeerde beslissingen in het verleden”



14 juli 2019

22u30

Bron: Belga 0 La Liga Antoine Griezmann denkt de persoonlijke vetes met zijn nieuwe ploegmaats bij Barcelona die ontstaan zijn na jarenlange rivaliteit met zijn ex-club Atletico Madrid te kunnen oplossen. “Met assists en doelpunten los je alles op”, zei de Franse aanvaller op zijn persvoorstelling in Barcelona.

Barça legde 120 miljoen euro op tafel om Griezmann los te weken bij Atletico. Een jaar eerder kon de Fransman ook al op Camp Nou gaan voetballen, maar toen verkoos hij een nieuwe deal te tekenen bij de Madrilenen. Volgens Spaanse media zouden spelers bij Barcelona niet echt gediend zijn met de komst van Griezmann. Dat de flamboyante aanvaller hun club eerst afwees om een jaar later alsnog de gevoelige overstap te maken, zou Griezmann niet echt populair maken in de kleedkamers.

“Misschien zijn mijn nieuwe ploegmaats daar niet tevreden over. Dat zal ik meteen merken als ik ze ontmoet. Maar met assists en doelpunten kan je alles oplossen”, antwoordde de 28-jarige Griezmann op de netelige vraag. “Ik nam verkeerde beslissingen in het verleden. Maar daar heb ik geen spijt van, omdat ik op dat moment gewoon deed wat ik wilde doen. Het belangrijkste is dat we nu aan dezelfde kant staan. Als ik mijn excuses moet aanbieden, zal ik dat op het veld doen.”

Barcelona betaalde de opstapclausule die in het contract van Griezmann opgenomen was. Het bedrag zakte echter pas op 1 juli van 200 miljoen naar 120 miljoen. Volgens Atletico had Griezmann al voor die datum een akkoord met Barcelona. De Madrileense topclub dreigt nu ook met juridische stappen. “Atletico heeft geen bewijzen om dat te staven. Die zijn er ook niet”, reageerde Barça-voorzitter Josep Mario Bartomeu op die polemiek. “Ik begrijp dat Atletico zijn belangen wil verdedigen, maar ik zie niet hoe juridische stappen positief kunnen uitdraaien voor hen.”

Griezmann ondertekende in Camp Nou een vijfjarig contract en poseerde in het shirt met rugnummer 17. De aanvaller kondigde aan met Barça voor de drie grote prijzen te gaan: de titel in La Liga, de Spaanse beker en de Champions League. “Die laatste mis ik nog het meest”, zei Griezmann, die ernaar uitkijkt om met Lionel Messi te voetballen. “Het wordt heel leuk om naast hem te staan.”

