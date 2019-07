Griezmann en de Jong trainen een eerste keer mee met FC Barcelona ODBS

15 juli 2019

15u40

Bron: Dugout 1

Na Real Madrid vorige week is ook FC Barcelona aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. In het eigen Joan Gamper-complex werd er vanmorgen een eerste keer getraind. Met drie nieuwkomers in de kern voorlopig, waaronder twee opvallende namen: Antoine Griezmann, gisteren officieel voorgesteld, en Frenkie de Jong. Nummer drie is de Braziliaan Neto, die overkwam van Valencia en de concurrentie in doel moet aangaan met Ter Stegen. Het drietal werd op traditionele wijze begroet: de spelers van Barça vormden een haag, waardoor de nieuwelingen zich een weg moesten banen.

Lionel Messi en Luis Suarez ontbraken nog na hun deelname aan de Copa América. Hetzelfde geldt voor Arturo Vidal, Arthur en Philippe Coutinho. Barça gaat zaterdag op trainingskamp in Japan. Daar wordt geoefend tegen Chelsea (23 juli) en Vissel Kobe, de club van Andrés Iniesta (27 juli).

