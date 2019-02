Griezmann bezorgt Atletico met rake knal nipte zege LPB

17u45 0 Rayo Vallecano RAY RAY 0 einde 1 ATL ATL Atlético Madrid

Atletico Madrid blijft dankzij Antoine Griezmann meedoen om de bovenste plaatsen in de Primera Division. De Franse aanvaller scoorde in de uitwedstrijd bij Rayo Vallecano het enige doelpunt. Griezmann knalde de bal in de 74ste minuut via een verdediger van Vallecano voorbij doelman Dimitrievski: 0-1. Voor Griezmann was het zijn 130ste doelpunt voor Atletico, alle officiële wedstrijden meegeteld. Hij passeerde daarmee Fernando Torres (129) op de eeuwige ranglijst van doelpuntenmakers van de Madrileense club. Griezmann is nu vijfde op die ranking, kort achter José Gárate (134 treffers).

Dankzij de zege is Atletico voorlopig weer tweede, met vier punten achterstand op FC Barcelona en twee punten voorsprong op Real Madrid. De twee topclubs spelen dit weekend nog.