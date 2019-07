Griezmann arriveert in Barcelona: “Wil alles winnen met deze club” Redactie

14 juli 2019

00u45 0 FC Barcelona Een dag nadat de transfer (volgens Barcelona) werd beklonken, meldde Antoine Griezmann zich bij zijn nieuwe club. De Fransman sprak onder meer zijn ambities met Barça uit.

De man van 120 miljoen (clausule in zijn contract) tekende voor vijf jaar bij de kampioen van Spanje, tot 2024. “Ik ben erg blij en kijk ernaar uit om mijn teamgenoten te leren kennen", zei Griezmann bij zijn presentatie. De transfer van de Franse spits hing al geruime tijd in de lucht. De aanvaller wilde zelf dolgraag, maar het was wachten tot een ploeg voldoende geld op tafel zou leggen.



De wereldkampioen schuift zijn ambities alvast niet onder stoelen of banken. “Ik wil alles winnen met de club. De titel, de beker en de Champions League. Dat zijn mijn doelstellingen en die van de club.” Bij FC Barcelona gaat Griezmann onder andere samenspelen met Frenkie de Jong, die hij de beste speler noemde tegen wie hij ooit speelde.