Gouden zaak voor Real Madrid: Ramos schenkt Koninklijke vanop de stip bonus van vier punten op Barcelona Redactie

02 juli 2020

23u54 2 Real Madrid RMA RMA 1 einde 0 GET GET Getafe CF La Liga Real Madrid blijft foutloos door La Liga rijden sinds de herstart van het Spaanse voetbal. De Koninklijke had het allesbehalve makkelijk tegen Getafe, maar Sergio Ramos - wie anders? - bezorgde Real de drie punten vanop de stip. In de stand lopen de Madrilenen vier punten uit op Barcelona.

Geen Eden Hazard in het Estadio Alfredo di Stefano, wel Thibaut Courtois. En gelukkig maar voor Real Madrid. Na acht minuten ranselde de Rode Duivel een kopbal uitstekend uit de benedenhoek. De thuisploeg had het knap lastig en bokste nauwelijks een leuke aanval in elkaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tot halverwege de eerste helft. Vinicius zette zijn teen tegen een lage voorzet, maar David Soria toonde dat er twee goede keepers op het veld stonden. Enkele minuten later pareerde hij ook een poging van Isco. Zonder goals op het scorebord trokken de 22 protagonisten richting catacomben.

Ook na de rust liep het erg stroef bij de Koninklijke. Getafe leek lang op weg Real z’n eerste puntenverlies sinds de herstart van La Liga aan te smeren, tot Carvajal onderuit gemaaid werd in de zestien. Strafschop voor Real, een koud kunstje voor aanvoerder Sergio Ramos. 1-0, voldoende voor de drie punten en een bonus van vier punten op eerste achtervolger Barcelona. Los Blancos lijken goed op weg naar een eerste titel sinds 2017.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.