Gilles De Bilde begrijpt frustraties van Lionel Messi: “Zou hij bereid zijn om op zíjn leeftijd Barcelona nog te verlaten?”

La Liga

Lionel Messi, toch niet het type dat snel uithaalt, spaarde donderdag zijn kritiek niet. De landstitel zijn ze al kwijt aan Real Madrid, maar als FC Barcelona zo verder speelt en niet snel verandert, sneerde hij, dan zal er ook in de Champions League niets te rapen zijn. “Hij slaat de nagel op de kop,” knikt analist Gilles De Bilde. “Maar of Barcelona dít op korte tijd kan bijsturen… Lijkt me héél moeilijk.”