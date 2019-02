Gerard Piqué laat werkelijk geen énkele mogelijkheid onbenut om uit te halen naar Real Madrid YP

20 februari 2019

21u08 0 Primera Division Gerard Piqué en Real Madrid: het zullen nooit vriendjes worden. Zelfs na de Champions League-wedstrijd van Barcelona tegen Lyon (0-0) gisteravond liet de Spaanse verdediger het niet na uit te halen naar de aartsrivaal uit de Spaanse hoofdstad.

Aanleiding was de finale van de Spaanse basketbalbeker, die dit weekend werd afgewerkt tussen, inderdaad, Barcelona en Real Madrid. Het waren de Catalanen die de razendspannende wedstrijd uiteindelijk met 94-93 naar hun hand wisten te zetten en daar waren de Madrilenen na afloop allerminst mee opgezet. Zij klaagden steen en been over de spelleiding en waren van mening dat enkele dubieuze beslissingen aan de basis lagen van hun nederlaag.

Koren op de molen van Gerard Piqué, zo bleek. Toen hij na afloop van de match in Lyon een vraag voor de voeten geworpen kreeg over de kwestie, hield hij zich niet in. “Ach, Real klaagt altijd en overal… Of het nu in het voetbal, of het basketbal is… Gelukkig hebben ze geen hockey- of handbalploeg, want anders zouden ze zich daar ook constant verongelijkt voelen”, aldus het liefje van Shakira, die nog niet vergeten was dat de ‘Koninklijke’ niet te klagen had over de arbitrage in de stadsderby tegen Atlético. Die werd door Thibaut Courtois & co gewonnen met 1-3. “Toen werden ze behoorlijk bevoordeeld, maar dan hoor je daar niemand klagen. Het klopt dat er in de basketbalfinale foute beslissingen waren: eerst in het voordeel van Real, daarna in het voordeel van Barcelona. Maar ook zonder die dwalingen had Barça gewoon gewonnen, dus het theater van Real is nergens voor nodig.”

“Uiteindelijk is het altijd hetzelfde liedje met Real”, ging Piqué onverstoord verder. “Ze willen de aandacht afleiden dat Barcelona de kampioen is en zorgen er daardoor voor dat de prestaties van de winnende spelers naar de achtergrond verdwijnen.”

Ze worden er alleszins niet minder interessant op, de twee confrontaties tussen Barcelona en Real die binnenkort (27 februari & 2 maart) op het spel staan…