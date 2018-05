Generale repetitie voor zondag: Xavi houdt het niet droog na speech van afscheidnemende Iniesta in Camp Nou Mike De Beck

18 mei 2018

23u10 0 Primera Division Xavi, Samuel Eto'o, Dani Alves, enkele afgezanten van Spaanse clubs en basketballers Marc en Pau gasol. Allen waren ze vanavond op de afspraak om Andrés Iniesta een eerste afscheid te geven. De balkunstenaar zwaait zondag in zijn laatste wedstrijd voor Barcelona Camp Nou uit. Verrassend genoeg was het niet 'El Blanquito' die het niet droog hield. Een zichtbaar geomotioneerde Xavi liet de tranen na een speech van zijn makker vloeien.

Barcelona maakt zich op om een van zijn grote middenvelders een passend afscheid te schenken. Zondag in de laatste competitiewedstrijd tegen Real Sociedad volgt ongetwijfeld het hoogtepunt. Vanavond werd de aparte week voor de 34-jarige Spanjaard afgetrapt met een omkadering in Camp Nou voor een aantal eregasten. Zo werd er enkele grootheden van het voetbal (en bij uitbreideing de sportwereld) in een video gevraagd om Andrés Iniesta te omschrijven in één woord. Fabio Capello: "Dirigent van het orkest". Deco: "Precisie". Rafael Nadal: "Uniek". Francesco Totti: "Fenomenaal". Thierry henry: "Onaantastbaar". Sergio Ramos: "Eenvoud." Andrea Pirlo: "Onvoorspelbaar". Neymar: "Maestro", en ga zo maar door. Zelfs onze Kevin De Bruyne kwam aan bod. "Magician", sprakt de middenvelder van Manchester City.

Toch is het nog steeds gissen naar de volgende club van Andrés Iniesta. "Hoeveel flessen wijn moeten we kopen om je hier te houden?", grapte de presentator van dienst. "Meer dan in China", werd er nog gelachen. "Oké, genoeg mopjes nu", glimlachte 'El Blanquito. De geruchten deden de ronde dat Iniesta naar China zou trekken waar ze ook heel wat flessen wijn van hem zouden kopen. Het zal alvast geen club in Europa worden, want Iniesta krijgt het niet over zijn hart om tegen zijn geliefde Barcelona te spelen. Voor de start van het WK zal de middenvelder zijn nieuwe club bekend maken.

Naast emoties (ook zijn vrouw, moeder en vader lieten de tranen rollen) was er ook plaats voor een komische noot. Zo werd er verteld dat de huidige spelers een WhatsApp-groep hebben die uiteraard de naam 'FC Barcelona' heeft gekregen. "We hebben onlangs de starturen van de trainingen erin gezet zodat Ousmane Dembélé niet te laat zou komen", lachte Gerard Piqué. Dembélé, die net als Thomas Vermaelen en alle andere spelers ook aanwezig was, lachte eens groen vanop zijn zitje. Uiteindelijk nam Andrés Iniesta zelf het woord. In zijn speech bedankte hij zijn familie, zijn medespelers en de hele voetbalwereld voor het respect dat hij telkens kreeg. "Jij bent mijn maestro", richtte hij zich tot zijn vader. "Als jij er niet was geweest, waren we teruggekeerd naar het dorp", waren de woorden voor zijn moeder. Wanneer Iniesta toekwam op La Masia, het jeugdcomplex van Barcelona, had het jongetje namelijk veel heimwee. "Bedankt vanuit mijn hart! Visca el Barça", sloot de speler de avond af. Xavi liet zijn emoties helemaal de vrije loop.

