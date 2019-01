Gehavend Real juicht voor eerst dit jaar in La Liga: Ceballos bezorgt Koninklijke in slotfase zege tegen ex-club Betis XC

13 januari 2019

22u39 0 Real Betis BET BET 1 einde 2 RMA RMA Real Madrid Primera Division Real Madrid heeft na één op zes nog eens kunnen juichen in La Liga. Dani Ceballos trapte tegen z’n ex-club Real Betis de winnende treffer in minuut 88 tegen de touwen: 1-2.

Real Madrid moest heel wat spelers missen tegen Betis. Zo waren onder anderen Thibaut Courtois, Gareth Bale en Toni Kroos er wegens blessureleed niet bij. Daardoor besloot Real-coach Santiago Solari om het vandaag defensief aan te pakken. Betis kreeg de bal, de Koninklijke loerde op de counter.

Mooi was het niet, effectief was het al snel. In minuut dertien pegelde Luka Modric het leer voorbij een kansloze Pau López: 0-1. Fraaie goal. Voor de Kroaat was het (pas) zijn eerste treffer van het seizoen. Vervolgens bleef de thuisploeg de bal opeisen, maar Betis kon dat veldoverwicht nauwelijks omzetten in concreet doelgevaar.

Na rust voerde Betis de druk op. En dat resulteerde in de (verdiende) gelijkmaker. Sergio Canales zorgde twintig minuten voor affluiten voor de 1-1. Even was er sprake van buitenspel, maar de VAR keurde het doelpunt goed.

Zo leken we op weg naar een gelijkspel, maar daar besliste Dani Ceballos in de slotfase anders over. De Spanjaard zadelde met een rake vrijschop zijn ex-club met een kater op: 1-2. Meteen ook de eindstand. Op een diefje winnen, heet zoiets.

GOOOAL | Modric knalt Real Madrid op voorsprong! 🚀



0️⃣-1️⃣ #RealBetisRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/5iOZeafsPZ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | De gelijkmaker van Canales wordt goedgekeurd door de VAR! 📺



1️⃣-1️⃣ #RealBetisRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/xHPtSWiCjO Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | Wat een mooie vrije trap van Ceballos! 🔥



1️⃣-2️⃣ #RealBetisRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/AObLKLNqq5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link