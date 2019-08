Geen zege voor Real in laatste oefenduel, Hazard & Courtois met twijfels naar competitiestart YP

Real Madrid heeft in haar laatste oefenduel voor de start van de competitie in Spanje 2-2 gelijkgespeeld bij AS Roma. In de daaropvolgende strafschoppenreeks was Roma met 5-4 te sterk. Thibaut Courtois stond negentig minuten tussen de palen, Eden Hazard werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Alle doelpunten in het Olympisch Stadion in Rome vielen voor de pauze. Marcelo (16.) en Casemiro (39.) brachten de Koninklijke tot twee keer toe op voorsprong, maar Roma kon telkens reageren en scoorde via Perotti (34.) en topschutter Dzeko (40.). Na negentig minuten voetballen volgden nog een penaltyreeks, waarin Roma de sterkste was. Marcelo miste de vijfde Madrileense elfmeter en bezorgde Roma zo de zege met 5-4. Courtois speelde een sterke match, Hazard kon zijn stempel niet echt drukken.

Voor Real Madrid komt er een einde aan een moeizame oefencampagne. Op de toer in de Verenigde Staten verloren de Madrilenen zwaar van Bayern München (3-1) en Atlético Madrid (7-3). Tegen Arsenal werd gewonnen na strafschoppen (2-2, na pen. 3-2). Vervolgens was Tottenham met 1-0 te sterk in de Audi Cup in München. In de troostfinale in de Allianz Arena hervond Real zijn vorm met een 5-3 zege tegen Fenerbahçe. Afgelopen woensdag wonnen Hazard en co ook bij RB Salzburg met 0-1. Madrid opent La Liga zaterdag met een bezoek aan Celta de Vigo.