Geen zege voor Barça tegen Valencia, Messi moet meubelen redden na 0-2-achterstand (en is onzeker voor ‘Clasico’ in beker) LPB

03 februari 2019

00u12 1 Barcelona BAR BAR 2 einde 2 VAL VAL Valencia CF

Geen zege voor FC Barcelona in het thuisduel tegen Valencia. De ‘blaugrana’ kwamen zelfs 0-2 achter tegen de uitgekookte bezoekers, maar trokken via Lionel Messi de scheve situatie weer recht. Gameiro maakte er na een fraaie aanval 0-1 van, Parejo verdubbelde vanop de stip. Verbijstering alom bij Thomas Vermaelen, aan de aftrap, en zijn ploegmaats. Ook Barça kreeg vervolgens zijn penalty, Messi faalde niet. Met een heerlijk afstandsschot zorgde de Argentijn na rust voor de 2-2. Barça had nog een halfuur om de zege binnen te halen, maar zover kwam het niet. Atletico Madrid, de dichtste achtervolger, kan zondag met winst bij Real Betis op drie punten komen van FC Barcelona. Nummer drie Real Madrid verkleint mits een thuiszege tegen Alaves zijn achterstand tot acht punten.

Laat op de avond sijpelde het nieuws door dat Messi mogelijk moet passen voor de heenmatch van de ‘Clasico’ in de Copa del Rey, komende woensdag tegen Real Madrid. De Argentijn blijkt tegen Valencia een blessure aan het bovenbeen te hebben opgelopen. Messi speelde het duel wel uit, maar na afloop maakte Barça-trainer Ernesto Valverde zich zorgen. “Ik weet niet wat hij precies mankeert, de dokters moeten hem eerst onderzoeken. Hopelijk valt het mee”, zei Valverde. “Leo heeft wat last van zijn been, misschien is er een spier verrekt.”

FC Barcelona ontvangt Real Madrid woensdag in Camp Nou, op 27 februari is de return in de Spaanse hoofdstad.