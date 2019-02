Geen zege voor Barça tegen Valencia, Lionel Messi moet meubelen redden na 0-2-achterstand LPB

02 februari 2019

Geen zege voor FC Barcelona in het thuisduel tegen Valencia. De ‘blaugrana’ kwamen zelfs 0-2 achter tegen de uitgekookte bezoekers, maar trokken via Lionel Messi de scheve situatie weer recht. Gameiro maakte er na een fraaie aanval 0-1 van, Parejo verdubbelde vanop de stip. Verbijstering alom bij Thomas Vermaelen, aan de aftrap, en zijn ploegmaats. Ook Barça kreeg vervolgens zijn penalty, Messi faalde niet. Met een heerlijk afstandsschot zorgde de Argentijn na rust voor de 2-2. Barça had nog een halfuur om de zege binnen te halen, maar zover kwam het niet. Atletico Madrid, de dichtste achtervolger, kan zondag met winst bij Real Betis op drie punten komen van FC Barcelona. Nummer drie Real Madrid verkleint mits een thuiszege tegen Alaves zijn achterstand tot acht punten.