Geen seizoen zonder nederlaag: Barça verliest met 5-4 van laagvlieger Levante na onwaarschijnlijke partij Mike De Beck

13 mei 2018

22u38 0 Primera Division Minuut 56: Levante - Barcelona 5-1. Minuut 94: Levante - Barcelona 5-4. Barcelona was bijzonder dicht bij een nieuwe remontada. Op de voorlaatste speeldag verloren ze echter hun aura van 'de onoverwinnelijken' in La Liga. Nota bene tegen Levante, dat door de zege naar de vijftiende plek klimt in de Primera Division. Daarbovenop viel Thomas Vermaelen ook nog eens geblesseerd uit.

Waar te beginnen? Allereerst met de melding dat Lionel Messi niet op het wedstrijdblad stond. De Argentijn kreeg rust en dat scheelde meteen een slok op de borrel. Al vroeg in de partij wist Emmanuel Boateng de score te openen. De 21-jarige Ghanees beleefde de avond van zijn nog jonge leven. Er volgde namelijk nog een tweede en een derde doelpunt van zijn kant. Het was de eerste keer in dertien jaar dat er in La Liga iemand een hattrick kon maken tegen Barcelona. De laatste die dat flikte, was Diego Forlan. Toen nog spits van Villarreal. Tussendoor viel Thomas Vermaelen nog geblesseerd uit. Met een stevige vloek tastte hij naar de hamstring. Na een aai over de bol van collega Yerry Mina verdween de Rode Duivel van het strijdtoneel.

Slecht nieuws voor de @BelRedDevils. 😬 @thomasvermaelen moet van het veld met een blessure. 😲 #LevanteBarca pic.twitter.com/JDsqfVsu3x Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De verdediging van Barcelona had prompt veel weg van gatenkaas. In de 56ste minuut flikkerde de 5-1 zowaar op het scorebord. Vijf doelpunten geslikt tegen de tot voor vanavond nummer zestien in de Primera Division. Het was al van 3 december 2003 geleden dat de blaugrana in de eigen competitie vijf doelpunten tegen kregen. Toen verloor Barça met 5-1 van Malaga.

Toch bleven ze bij Barcelona niet bij de pakken zitten. Net als Emmanuel Boateng joeg Philippe Coutinho er ook drie tegen de touwen. Niet veel later zette Luis Suarez een elfmeter om. Met nog 24 minuten op de klok moesten de Catalanen nog minstens een keer scoren om de status van onoverwinnelijkheid te behouden. Een nieuwe 'remontada', zou het? Neen, was het antwoord op die vraag. De bezoekers gingen nog naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar die viel niet.

43 wedstrijden zonder nederlaag

Het moeilijkste leek achter de rug. Nog twee klussen moesten ze klaren om het seizoen zonder nederlaag af te sluiten. Levante uit en Real Sociedad thuis. In die voorlaatste opdracht liep het dus fout. Op de 37ste speeldag incasseerden de Catalanen hun eerste nederlaag. Strompelen aan de finish, heet zoiets. De indrukwekkende reeks van 43 wedstrijden zonder verlies kwam vanavond tot een einde. Om de onwaarschijnlijke avond in Valencia nog even te onderstrepen: de laatste keer dat Barcelona vier doelpunten maakte en toch nog verloor, dateert al van 17 september 1950 (6-4-verlies tegen Atlético Madrid). Historisch.

Bekijk de beelden van de doelpunten hieronder:

Wat een verrassing! @Barca is op achtervolgen aangewezen na een goal van @EmmanuelBoaten8! 😱 pic.twitter.com/gnHZzrQHYZ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

.@EmmanuelBoaten8 met zijn tweede goal! ✌️👀 #LevanteBarca pic.twitter.com/se3IDWuuLl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

.@Phil_Coutinho maakt de aansluitingstreffer voor @Barca! 2-1 👊 #LevanteBarca pic.twitter.com/BUoZWmRU9a Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Wat een goal! @FCBarcelona verzuipt bij @LevanteUD! ⚓ #LevanteBarca pic.twitter.com/j1ZUQNl7E6 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

✌🏼 @EmmanuelBoaten8 met zijn derde goal! 4️⃣ - 1️⃣ voor Levante ! Wat een wedstrijd! 😍 #LevanteBarca pic.twitter.com/e2nDWkYQSm Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

👏🏼 @Phil_Coutinho met zijn tweede goal! 5️⃣ - 2️⃣! Is het Remontada nog steeds mogelijk? 🤔 #LevanteBarça pic.twitter.com/9x5tvInYEw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Wat een gekke match! 🤩 De derde van @Phil_Coutinho brengt @FCBarcelona weer in de match. 5-3! 😱 #LevanteBarça pic.twitter.com/LTt3uUSXxz Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Het regent doelpunten! 🌧⚽ 5-4 ! #LevanteBarça pic.twitter.com/uCJbYwaysR Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link