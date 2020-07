Geen risico’s: Courtois en Hazard trainen niet met groep en slaan wellicht overbodige afspraak met Leganes over KTH/GVS

18 juli 2020

13u41 0 La Liga Geen risico’s. Real Madrid rekent morgen, in de overbodige match tegen Leganes, wellicht niet op Thibaut Courtois (28) en Eden Hazard (29). De Rode Duivels trainden deze ochtend niet mee met de groep.

Courtois incasseerde in de kampioenswedstrijd tegen Villarreal een flinke kniestoot tegen het hoofd. Zonder grote gevolgen weliswaar. Real-coach Zinedine Zidane hoeft Courtois niet meer op te stellen, zelf moet hij ook niet per sé spelen. Naast de titel is ook de Trofeo Zamora, die voor beste keeper in La Liga, al binnen. Courtois incasseerde dit seizoen amper 20 goals. Het wordt zijn derde Zamora - de vorige twee won hij bij Atlético. Alphonse Aréola staat morgen wellicht onder de lat.



Naast Courtois bleef ook Eden Hazard binnen. Eden speelde donderdag een uur en gaf nog steeds blijk niet honderd procent te zijn. Ook hier wil Zidane geen onnodige risico’s nemen in de hoop tegen Manchester City (7 augustus) op een volledig fitte Hazard te kunnen rekenen.

