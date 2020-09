Geen Koeman op de bank bij Barcelona in openingsduel? “Barça moet eerst akkoord vinden met Setién over vergoeding” Redactie

17 september 2020

09u12

Bron: AD.nl 0 La Liga Ruim een week voor de eerste competitiewedstrijd van FC Barcelona is het nog onzeker of Ronald Koeman dan op de bank mag zitten. Volgens Catalaanse media moet Barcelona eerst een akkoord bereiken met de weggestuurde trainer Quique Setién over een ontslagvergoeding.

Pas als dat is afgehandeld, geeft de Spaanse voetbalbond toestemming aan de club om de voor twee jaar aangestelde Koeman in officiële wedstrijden op de bank te laten zitten.

De voormalig bondscoach van Oranje startte eind vorige maand bij Barcelona. Onder leiding van Koeman speelde Barcelona twee oefenwedstrijden, zaterdag tegen Gimnàstic de Tarragona en woensdag tegen Girona. De Spaanse topclub won beide duels met 3-1, met dank aan een dartele Lionel Messi.

De Spaanse competitie begon afgelopen week al, maar nog zonder onder meer Barcelona en Real Madrid. Die clubs krijgen wat langer de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen omdat ze vorige maand nog Europese verplichtingen hadden. Barcelona opent La Liga op 27 september thuis tegen Villarreal.

Setién was begin dit jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. Hij moest vertrekken nadat Barcelona naast de titel had gegrepen en in de Champions League met 8-2 was vernederd door Bayern München. Setién (61) had nog een contract tot medio 2022. Volgens Catalaanse media, waaronder El Mundo Deportivo, wil hij in ieder geval nog een jaarsalaris meekrijgen.

