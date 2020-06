Geen goals in flauwe topper tussen Barcelona en Sevilla, Real kan zondag op gelijke hoogte komen Redactie

19 juni 2020

23u58 1 Sevilla SEV SEV 0 einde 0 BAR BAR Barcelona LaLiga Staan FC Barcelona en Real Madrid zondag zij aan zij? Een inspiratieloos Barça kwam tegen Sevilla niet verder dan een 0-0-draw. Mits winst tegen Real Sociedad hijsen de Madrilenen zich naast de Catalanen op kop van La Liga.

De kansen waren op één hand te tellen. Suárez - z’n eerste basisplaats sinds de operatie aan de knie - trapte in de handen van Vaclík, aan de overzijde schoot Koundé een afvallende bal nipt voorlangs. Een vrije trap van Messi werd door diezelfde Koundé van de lijn weggekopt. Voorts veel slordigheden, weinig creativiteit. En nog een opstootje vlak voor rust. Messi werd onder de graszoden gestopt door Diego Carlos en reageerde met een duw. De referee bluste het bandje, Messi kreeg opvallend geen kaart. Een mindere dag voor de Argentijnse ster.

👀 | Moest Leo Messi een rode kaart krijgen voor deze duw? ❌#SevillaBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/3CvK1bSPsn Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Na rust geen beterschap, al moest Ter Stegen zich tweemaal onderscheiden. Ocampos knalde op de vuisten van de Duitse doelman, ook Munir werd gestuit vanuit een scherpe hoek. Het was wachten op het slot voor nog wat animo. Suárez schot in één tijd over, Reguilión besloot oog in oog met Ter Stegen te overhaast.

0-0 na een matige Spaanse topper. Als Real Madrid zondag wint van Real Sociedad, staan Eden Hazard en Thibaut Courtois naar Barça op kop in La Liga.



