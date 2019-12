Geen goals in Bernabeu, doelhout houdt Real van zege tegen Bilbao LPB

22 december 2019

22u45 0 Real Madrid RMA RMA 0 einde 0 ATH ATH Athletic Club

Geen goals in Bernabeu vanavond. Een stug Athletic Bilbao hield Real Madrid op 0-0. Voor rust moest Thibaut Courtois een venijnig schot van Williams uit zijn linkerbenedenhoek halen, of het stond zowaar 0-1. Aan de overzijde trof Kroos via het hoofd van doelman Simon de dwarsligger, een lot dat ook kopballen van Nacho en Jovic te beurt viel. Real drong nog aan in het slot, maar de Baskische muur bleef overeind.

Voor Real Madrid is het het derde gelijkspel op rij in La Liga. De Clásico in Barcelona eindigde afgelopen woensdag ook op 0-0. Vorige zondag bleef Real bij Valencia op 1-1 steken. ‘De Koninklijke’ sluit het jaar af met twee punten minder dan FC Barcelona.