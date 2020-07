Geen Courtois of Hazard in slotduel Real, dat niet wint en Leganes in tranen het veld ziet verlaten ODBS

19 juli 2020

22u48 0 CD Leganés LEG LEG 2 einde 2 RMA RMA Real Madrid La Liga Geen perfect rapport voor Real Madrid post-corona. 30 op 30 werd 31 op 33 na een draw in de derby tegen Leganes (2-2), dat dichtbij de winner kwam die hen nog de degradatie deed ontlopen. Zidane gunde Courtois en Hazard rust, die laatste zat zelfs niet op de bank.

Ontreddering bij Leganes na het laatste fluitsignaal. Omdat Celta Vigo bleef steken op 0-0 bij rode lantaarn Espanyol, stond een zege tegen kampioen Real gelijk voor het behoud. En na de tweede gelijkmaker van de thuisploeg in minuut 78 leek Leganes ook nog over Real te gaan. Aviles miste van dichtbij de beste kans, terwijl Leganes ook tevergeefs een penalty claimde en Rodriguez de laatste schietkans over trapte.

Zo ontsnapte Real aan verlies in wat vooraf aangekondigd werd als een galamatch. Maar voor ‘gallery play’ zorgde eigenlijk alleen Isco. Zijn perfecte vrije trap werd ingekopt door een vrijstaande Sergio Ramos, man die niet kan stoppen met scoren. Zijn zesde goal in tien matchen sinds de herstart. Even na de pauze was een nieuwe assist van strandvoetballer Isco goed voor de 1-2 van Asensio. Daartussen liet Areola, de vervanger van Courtois die op de bank zat, een bal door de benen glippen voor de 1-1 van Gil.



