FT buitenland. Speelt Chievo 15 punten kwijt? - Januzaj nog zeker twee maanden in lappenmand - Khedira langer bij Juve De voetbalredactie

12 september 2018

14u59

Bron: Belga/eigen berichtgeving 0

Chievo moet puntenaftrek vrezen

Het parket van de Italiaanse voetbalbond FIGC wil Chievo Verona een sanctie van vijftien strafpunten opleggen. Dat schrijven Italiaanse media. Ook voorzitter Luca Campedelli hangt een schorsing van 36 maanden boven het hoofd.

Het parket beschuldigt Chievo ervan om via neptransacties met andere clubs tussen 2014 en 2017 zijn kapitaal te hebben verhoogd. Een van die clubs zou Cesena zijn, dat afgelopen zomer failliet ging. Chievo zou bij de verkoop van spelers aan Cesena winst hebben gemaakt, die alleen op papier bestond. De club uit Verona pleegde die fraude om zijn licentie voor de Serie A te bemachtigen.

Na drie speeldagen staat Chievo in de Italiaanse hoogste klasse op de (gedeelde) laatste plaats met een punt. Op de vierde speeldag maakt het de verplaatsing naar AS Roma.

Januzaj blijft op de sukkel

Slecht nieuws voor Adnan Januzaj. De trap die hij incasseerde op training tijdens het voorbije WK in Rusland, kostte hem al de start van het seizoen bij Real Sociedad en nu blijkt dat de aanvaller nog eens twee maanden extra out zal zijn door aanhoudende meniscusproblemen. De Rode Duivel, die tegen Engeland de felbesproken winner maakte, gaat niet onder het mes maar start een injectiekuur om de blessure te verhelpen. Net als Kevin De Bruyne, die ook behandeld wordt aan de knie, miste de WK-ganger het tweeluik Schotland/IJsland. Ook de volgende interland voor de Nations League, op 12 oktober thuis tegen Zwitserland, komt dus zeker te vroeg voor Januzaj.

Sami Khedira verlengt tot 2021 bij Juventus

Sami Khedira zal ook de volgende seizoenen het shirt van Juventus dragen. De Duitse controlerende middenvelder zette zijn handtekening onder een contract tot 2021 (met optie op een extra jaar), zo laat de Oude Dame woensdag weten.

De 31-jarige Khedira is bezig aan zijn vierde seizoen in Turijn. Met 8.882 minuten is hij de middenvelder die de voorbije drie jaar het vaakst speelde voor Juve, zo becijferde de club. In 80 competitiematchen scoorde hij 20 keer.

Khedira begon zijn carrière bij Stuttgart. Na vijf jaar in dienst van Real Madrid stapte hij in de zomer van 2015 transfervrij over naar Juventus. Met de Bianconeri pakte hij al drie keer de Scudetto en drie keer de Coppa Italia.

Voor Duitsland, waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd, verzamelde Khedira tot dusver 77 caps (zeven goals).

Sono fiero di annunciare che ho appena prolungato il mio contratto con la @Juventusfc fino al 2021. Sono molto fiero di essere parte della grande storia della squadra e della famiglia Juventus. Continuiamo a fare la storia bianconera! ✍🏽🏳🏴 #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/Vl6NfI63sC Sami Khedira(@ SamiKhedira) link

President George Weah speelt nog eens voor Liberiaanse nationale elf

De voetbalhoogdagen van George Weah liggen al lang achter de rug, maar dinsdagavond trok de voormalige Gouden Bal nog eens zijn schoenen aan. De 51-jarige oud-spits van onder meer PSG en AC Milan, vandaag de president van zijn land, speelde 79 minuten mee in een oefenduel tegen Nigeria.

De wedstrijd in hoofdstad Monrovia werd speciaal georganiseerd voor Weah om te vieren dat zijn rugnummer 14, dat hij droeg in de nationale ploeg, door de Liberiaanse federatie voortaan wordt ingehouden. Weah droeg de aanvoerdersband en mocht elf minuten voor tijd onder een applausvervanging gaan rusten.

Liberia verloor het duel met 1-2. Voormalig Anderlecht- en Eupenspits Henry Onyekuru opende de score voor de Super Eagles.

Enkele uren na de wedstrijd kwam Timothy Weah, de achttienjarige zoon van George en spits bij PSG, met de VS (waar hij werd geboren) in actie tegen Mexico (1-0 winst).