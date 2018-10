FT buitenland. “Nainggolan tijdje out”, Radja reageert op doodsbedreigingen - Spaanse pers ziet ex-Real-spelers plek Lopetegui innemen De voetbalredactie

22 oktober 2018

09u29

Bron: AD, Marca, Diario AS 0

“ Nainggolan tijdje out”

Slecht nieuws voor Radja Nainggolan. Hoewel onze landgenoot pas vandaag verder wordt onderzocht, weet Inter-coach Luciano Spalletti nu al dat hij een tijdje geen beroep zal kunnen doen op zijn middenvelder. “Hoewel zijn enkel nog verder geëvalueerd moet worden, zijn we hem hoe dan ook een poosje kwijt”, aldus Spalletti. “Hij speelt dus niet tegen Barcelona in de Champions League en is ook nadien nog een tijdje out.”

Nainggolan moest in de Milanese derby op het halfuur noodgedwongen naar de kant na een stevig duel met voormalig Anderlecht-speler Lucas Biglia. “Ik heb helemaal niets tegen Radja. Dit is voetbal, dit kan gebeuren”, zei de Argentijn achteraf. “Ik wilde gewoon zijn pass blokkeren. Achteraf heb ik ook aan de arbiter laten zien dat ook mijn enkel en knie geraakt waren. Misschien had de videoref beter naar die fase moeten kijken. Dat verwacht ik alvast van hem. Achteraf heb ik nog met Radja gesproken. We weten beiden dat dit geen akelige fout was.”

Naast de tackle moest Radja gisteravond trouwens nog iets incasseren. Na de partij kreeg hij immers bedreigingen naar het hoofd geslingerd van de fans van AC Milan. “Ik moest dood!!! En nu? Dreigementen etc...” Inter won de beladen partij na een late goal van Icardi.

Bayern München moet Ribéry missen in Athene

Bayern München is vandaag zonder Franck Ribéry op het vliegtuig naar Athene gestapt. De Franse buitenspeler van de Rekordmeister kampt met een blokkade in de wervels en mist zo de Champions League-ontmoeting van Bayern met AEK Athene op de derde speeldag van het kampioenenbal.

Bayern-trainer Niko Kovac kan wel beschikken over verdediger David Alaba. De Oostenrijker viel zaterdag in het met 1-3 gewonnen duel bij VfL Wolfsburg uit met problemen aan het bovenbeen, maar is speelklaar.

In de tussenstand in groep E telt Bayern als gedeeld leider vier punten. Ook Ajax telt vier eenheden. Benfica volgt dicht met drie punten, AEK Athene sprokkelde nog niets. In het andere duel van de groep ontvangt Ajax in de Johan Cruijff ArenA Benfica.

Guti of Solari als opvolger Lopetegui?

De dagen voor Julen Lopetegui lijken geteld als coach van Real Madrid. Bij een nederlaag in El Clásico op het veld van FC Barcelona volgende week zondag is een ontslag hoe dan onvermijdelijk. Uiteraard hebben de bobo’s van De Koninklijke al een lijstje opgesteld met mogelijke vervangers. Volgens de Spaanse pers daarbij twee namen: Guti en Santiago Solari.

Lopetegui tekende op dinsdag 12 juni, twee dagen voor de start van het WK in Rusland, een driejarig contract als coach van Real Madrid. Zo succesvol als Lopetegui was als bondscoach van Spanje (14 overwinningen, 6 gelijke spelen en 0 nederlagen), zo dramatisch verloopt zijn periode bij de Madrilenen.

De Spaanse topclub won vorig seizoen voor de vierde keer in vijf jaar tijd de Champions League, maar begon het seizoen met een 4-2-nederlaag tegen Atlético Madrid in de strijd om de UEFA Super Cup. In de Champions League werd al met 1-0 verloren bij CSKA Moskou en in de Spaanse competitie zijn de resultaten al helemaal bedroevend: vier overwinningen, twee gelijke spelen en al drie nederlagen. Gisteren verloor Real Madrid opnieuw in La Liga. Levante was met 1-2 te sterk.

Volgens de Madrileense sportkrant Diario AS is oud-speler Guti de belangrijkste kandidaat om Lopetegui op te volgen. De 41-jarige José María Gutiérrez Hernández (voetbalnaam Guti) speelde tussen 1995 en 2010 liefst 542 wedstrijden op het middenveld van Real Madrid. De begaafde linkspoot was na de afgelopen jaren succesvol als jeugdtrainer bij Real, maar koos afgelopen zomer voor een stap naar zijn andere oude club, Besiktas. Daar is hij nu assistent van hoofdtrainer Şenol Güneş.

Guti heeft dus nog geen ervaring als hoofdtrainer, maar Zinedine Zidane was ook nog redelijk onervaren toen hij op 4 januari 2016 de taken van Rafael Benítez overnam bij de hoofdmacht van Real. Hij loodste Real Madrid vervolgens naar drie Champions League-zeges in tweeënhalf jaar. Kort na de gewonnen finale tegen Liverpool stapte Zidane verrassend op.

Volgens Marca, die andere grote sportkrant in Madrid, is de 42-jarige Argentijn Santiago Solari juist de belangrijkste kandidaat voor de opvolging van Lopetegui. Ook Solari is oud-speler van Real Madrid, waar hij tussen 2000 en 2005 tot 131 wedstrijden kwam. De elfvoudige international van Argentinië is nu coach van Real Madrid Castilla, het belofteteam van De Koninklijke dat tussen juni 2014 en januari 2016 onder leiding stond van Zidane. Real Madrid Castilla staat nu tweede in de Segunda B (groep 1 van de 4), het derde niveau in Spanje.