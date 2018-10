FT buitenland. Mourinho op mollenjacht bij Manchester United - Barça-president: “Neymar komt niet terug” De voetbalredactie

22 oktober 2018

14u57

Bron: AD, Marca, Diario AS, Belga 1

Een return van José Mourinho naar Stamford Bridge zonder controverse, dat was ook afgelopen weekend utopisch. Man United leek dankzij twee goals van Martial gevleid met de zege te gaan lopen, tot in minuut 96 Ross Barkley nog gelijkmaakte (2-2). Toen Marco Ianni, assistent van Chelsea-coach Maurizio Sarri, nog even kwam uitdagen voor de bank van de ‘Red Devils’ sloegen de stoppen bij ‘The Special One’ door. De beveiliging moest Mourinho tegenhouden om Ianni niet te lijf te gaan.

Mourinho sees red! 👀🔴



The @ManUtd manager was absolutely furious as @ChelseaFC equalised in the dying seconds of their @premierleague clash! 😳😡



📲 https://t.co/fFXhrDuG5C pic.twitter.com/fPpXVmzY9e Sky Sports Premier League(@ SkySportsPL) link

Chelsea bood Man United na de match alvast excuses aan voor het pestgedrag van hun assistent, maar nu blijkt dat Mourinho al voor de aftrap op hete kolen zat. Hij was immers razend toen zijn opstelling enkele uren voor de aftrap was uitgelekt op sociale media. Al de tweede keer dat dit gebeurt, na de match op West Ham - duel dat de ‘Mancunians’ verloren. Vooral de verrassende basisplek van Juan Mata zaterdag had de Portugees liever geheim gehouden voor Chelsea. Volgens ‘Daily Mail’ start Mourinho nu een intern onderzoek op de club om de mol bij Manchester United te vinden.

Mourinho ligt al een heel seizoen onder vuur bij United en lag ook al meermaals in de clinch met enkele van zijn eigen spelers, waaronder sterspeler Paul Pogba. Na de 2-2 in Chelsea was Mourinho opvallend positief en prees hij de eenheid binnen zijn team, met speciale vermeldingen voor Luke Shaw en Anthony Martial. Morgenavond speelt Man United in eigen huis Champions League tegen Juventus.

Engelsman Oliver leidt Club Brugge-Monaco

De Engelsman Michael Oliver is woensdagavond (om 18u55) de scheidsrechter van Club Brugge-Monaco, op de derde speeldag van de Champions League. Oliver zal in het Jan Breydelstadion worden bijgestaan door zijn landgenoten Stuart Burt en Simon Bennett.

De 33-jarige Oliver leidde op de vorige speeldag van het kampioenenbal de ontmoeting tussen Porto en Galatasaray (1-0). Eerder in zijn carrière floot de Engelsman al vier Europese duels van Belgische teams, waaronder twee wedstrijden van Club Brugge, telkens met FC Kopenhagen als tegenstander. In oktober 2014 leidde hij het 1-1 gelijkspel in Brugge in de groepsfase van de Europa League, in december 2016 had hij de leiding over de 0-2 zege van Kopenhagen in Brugge in de poulefase van de Champions League.

Oliver leidde ook al duels van Standard en Anderlecht. Standard won in augustus 2015 onder zijn leiding met 1-2 bij Panathinaikos in de derde voorronde van het kampioenenbal. Anderlecht triomfeerde in februari 2017, met Oliver als ref, met 2-0 tegen Zenit Sint-Petersburg in de 1/32e finales van de Europa League. In september 2014 floot de Engelsman ook een duel van de Rode Duivels, de vriendschappelijke wedstrijd op Sclessin tegen Australië (2-0).

Na twee speeldagen in de Champions League tellen zowel Club Brugge als Monaco nog geen punten.

Nainggolan staat enkele weken aan de kant

Inter heeft op haar website bevestigd dat Radja Nainggolan enkele weken aan de kant staat met een enkelblessure. Nainggolan moest gisteren tijdens de Milanese derby tegen AC Milan (1-0 winst) na een halfuur geblesseerd vervangen worden.

De voormalige Rode Duivel (30 caps) onderging deze ochtend onderzoeken in het ziekenhuis van Rozzano en daaruit bleek de ernst van zijn blessure. “Nainggolan zal de komende weken verder onderzocht worden”, meldden de Nerazzurri.

De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van AS Roma naar Inter Milaan. Tot dusver scoorde hij twee keer in negen officiële duels. Tussen half juli en half augustus was ‘Il Ninja’ ook al out met een spierblessure.

Nainggolan moest noodgedwongen naar de kant na een stevig duel met voormalig Anderlecht-speler Lucas Biglia. “Ik heb helemaal niets tegen Radja. Dit is voetbal, dit kan gebeuren”, zei de Argentijn achteraf. “Ik wilde gewoon zijn pass blokkeren. Achteraf heb ik ook aan de arbiter laten zien dat ook mijn enkel en knie geraakt waren. Misschien had de videoref beter naar die fase moeten kijken. Dat verwacht ik alvast van hem. Achteraf heb ik nog met Radja gesproken. We weten beiden dat dit geen akelige fout was.”

Naast de tackle moest Radja gisteravond trouwens nog iets incasseren. Na de partij kreeg hij immers bedreigingen naar het hoofd geslingerd van de fans van AC Milan. “Ik moest dood!!! En nu? Dreigementen etc...” Inter won de beladen partij na een late goal van Icardi.

“Geen plannen om Neymar terug te halen naar Barcelona”

“Het is niet voorzien dat Neymar zal terugkeren naar Barcelona.” Die woorden liet Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu optekenen in een gesprek met Catalunya Radio. “Er is geen enkel contact met de entourage van Neymar.” De Braziliaanse superster werd de voorbije maanden meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar de Blaugrana.

“We houden er natuurlijk niet van als spelers hun vertrekclausule betalen en nadien vertrekken”, vervolgde Bartomeu, die even oprakelde dat Neymar vorige zomer, via PSG, de 222 miljoen euro ophoestte om Nou Camp te kunnen verlaten.

De Catalaanse pers berichtte de voorbije dagen hevig over een mogelijke terugkeer van Neymar naar de club, die hij tussen 2013 en 2017 al diende. De Madrileense pers van haar zijde suggereerde recent de uitdrukkelijke interesse van Real Madrid voor de Braziliaan.

Bartomeu ging nog verder en liet weten deze winter geen enkele nieuwe speler te verwachten. “Op dit moment zijn we niet met transferdossiers bezig”, aldus de Catalaanse president. “Pas als onze trainers aan de bel trekken, zullen we daarmee beginnen.”

Bartomeu herbevestigde ook zijn vertrouwen in coach Ernesto Valverde, die Barcelona vorig seizoen de dubbel titel-beker bezorgde, maar dankzij een clausule de club volgende zomer eenvoudig kan verlaten. “We hebben een contract voor dit seizoen en het volgende. We zijn dus gerust. De coach verricht uitstekend werk, we zijn heel blij met hem.”

Bayern München moet Ribéry missen in Athene

Bayern München is vandaag zonder Franck Ribéry op het vliegtuig naar Athene gestapt. De Franse buitenspeler van de Rekordmeister kampt met een blokkade in de wervels en mist zo de Champions League-ontmoeting van Bayern met AEK Athene op de derde speeldag van het kampioenenbal.

Bayern-trainer Niko Kovac kan wel beschikken over verdediger David Alaba. De Oostenrijker viel zaterdag in het met 1-3 gewonnen duel bij VfL Wolfsburg uit met problemen aan het bovenbeen, maar is speelklaar.

In de tussenstand in groep E telt Bayern als gedeeld leider vier punten. Ook Ajax telt vier eenheden. Benfica volgt dicht met drie punten, AEK Athene sprokkelde nog niets. In het andere duel van de groep ontvangt Ajax in de Johan Cruijff ArenA Benfica.

Guti of Solari als opvolger Lopetegui?

De dagen voor Julen Lopetegui lijken geteld als coach van Real Madrid. Bij een nederlaag in El Clásico op het veld van FC Barcelona volgende week zondag is een ontslag hoe dan onvermijdelijk. Uiteraard hebben de bobo’s van De Koninklijke al een lijstje opgesteld met mogelijke vervangers. Volgens de Spaanse pers daarbij twee namen: Guti en Santiago Solari.

Lopetegui tekende op dinsdag 12 juni, twee dagen voor de start van het WK in Rusland, een driejarig contract als coach van Real Madrid. Zo succesvol als Lopetegui was als bondscoach van Spanje (14 overwinningen, 6 gelijke spelen en 0 nederlagen), zo dramatisch verloopt zijn periode bij de Madrilenen.

De Spaanse topclub won vorig seizoen voor de vierde keer in vijf jaar tijd de Champions League, maar begon het seizoen met een 4-2-nederlaag tegen Atlético Madrid in de strijd om de UEFA Super Cup. In de Champions League werd al met 1-0 verloren bij CSKA Moskou en in de Spaanse competitie zijn de resultaten al helemaal bedroevend: vier overwinningen, twee gelijke spelen en al drie nederlagen. Gisteren verloor Real Madrid opnieuw in La Liga. Levante was met 1-2 te sterk.

Volgens de Madrileense sportkrant Diario AS is oud-speler Guti de belangrijkste kandidaat om Lopetegui op te volgen. De 41-jarige José María Gutiérrez Hernández (voetbalnaam Guti) speelde tussen 1995 en 2010 liefst 542 wedstrijden op het middenveld van Real Madrid. De begaafde linkspoot was na de afgelopen jaren succesvol als jeugdtrainer bij Real, maar koos afgelopen zomer voor een stap naar zijn andere oude club, Besiktas. Daar is hij nu assistent van hoofdtrainer Şenol Güneş.

Guti heeft dus nog geen ervaring als hoofdtrainer, maar Zinedine Zidane was ook nog redelijk onervaren toen hij op 4 januari 2016 de taken van Rafael Benítez overnam bij de hoofdmacht van Real. Hij loodste Real Madrid vervolgens naar drie Champions League-zeges in tweeënhalf jaar. Kort na de gewonnen finale tegen Liverpool stapte Zidane verrassend op.

Volgens Marca, die andere grote sportkrant in Madrid, is de 42-jarige Argentijn Santiago Solari juist de belangrijkste kandidaat voor de opvolging van Lopetegui. Ook Solari is oud-speler van Real Madrid, waar hij tussen 2000 en 2005 tot 131 wedstrijden kwam. De elfvoudige international van Argentinië is nu coach van Real Madrid Castilla, het belofteteam van De Koninklijke dat tussen juni 2014 en januari 2016 onder leiding stond van Zidane. Real Madrid Castilla staat nu tweede in de Segunda B (groep 1 van de 4), het derde niveau in Spanje.

Spartak Moskou zet coach Carrera aan de deur

Spartak Moskou heeft haar hoofdtrainer Massimo Carrera aan de deur gezet. De Italiaan, die met Spartak kampioen werd in 2017, overleefde de 2-3 nederlaag van zijn team, gisteren tegen Arsenal Tula niet meer.

De club spreekt in een persbericht haar dank uit aan Carrera voor de resultaten de voorbije jaren. “Dit seizoen was het echter niet voldoende. Geen enkel objectief werd bereikt en het spelniveau toont geen enkele vorm van beterschap”, klinkt het.

Assistent Raul Riancho neemt voorlopig het roer over bij de Moskovieten, die na elf speeldagen pas zevende staan in de Russische Premier League. De club ging er deze zomer in de derde voorronde van de Champions League uit, in de Europa League kon na twee speeldagen nog geen enkel punt gepakt worden.

De 54-jarige Carrera nam het roer bij Spartak over in de zomer van 2016. In zijn eerste seizoen veroverde de Italiaan met zijn team de eerste landstitel sinds 2001. Vorig seizoen sloot Spartak de competitie af als derde.

West Ham is aanvaller Yarmolenko voor zes maanden kwijt

Premie League-club West Ham United zal het het komende half jaar zonder haar Oekraïense aanvaller Andriy Yarmolenko moeten stellen. De 28-jarige buitenspeler liep tijdens de Londense derby tegen Tottenham (0-1 nederlaag) een scheur in de achillespees op. Yarmolenko moet geopereerd worden en zal zo’n zes maanden aan de kant staan.

De Oekraïner maakte de voorbije zomer de overstap van Borussia Dortmund. In het matige seizoensbegin van de Hammers kwam Yarmolenko (tachtigvoudig Oekraïens international) in tien officiële duels tot twee goals en één assist.

West Ham staat na negen speeldagen veertiende met zeven punten, twee meer dan Fulham dat op de eerste degradatieplaats kampeert.