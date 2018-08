FT buitenland. "Ex-spits Gent moet nachtje brommen nadat hij vrouw aanviel met hamer" - Real-coach over bankzitter Courtois: "Op elke positie is er veel strijd" De voetbalredactie

27 augustus 2018

11u35

27 augustus 2018

"Ex-spits Gent moet nachtje brommen"

Volgens de Franse lokale krant 'Ouest-France' bracht voormalig Charleroi en Gent-aanvaller Kalifa Coulibaly vorige week een nachtje door in de cel. De Malinees - nu actief bij de Franse eersteklasser Nantes - zou donderdag een vrouw hebben aangevallen met een hamer. Het waren uiteindelijk de buren die alarm zouden geslagen hebben waarna de politie arriveerde en Coulibaly in de boeien sloeg.

Vrijdagochtend was het Franck Kita, de zoon van de clubpresident, die hem na een nachtje brommen kwam ophalen. Opvallend: Coulibay stond een dag later gewoon de basis bij Nantes, dat 1-1 gelijkspeelde tegen Caen.

Lyon moet eerstvolgende thuismatch zonder publiek afwerken

Olympique Lyon zal het in zijn eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League zonder supporters moeten stellen. De Franse club wordt door de Europese voetbalbond UEFA gestraft voor ongeregeldheden tijdens het Europa Leagueduel van vorig seizoen tegen CSKA Moskou.

Tijdens die match op 15 maart gooiden supporters voorwerpen op het veld, werd vuurwerk ontstoken op de tribunes en waren ook racistische spreekkoren te horen.

De disciplinaire commissie van de UEFA oordeelde maandag dat Lyon zijn twee volgende Europese thuismatchen achter gesloten deuren moet afwerken. De tweede match is wel voorwaardelijk en wordt pas omgezet in een echt supportersverbod bij een nieuwe bestraffing binnen de twee jaar. Daarnaast moet de club een boete van 100.000 euro betalen.

Lyon, de nieuwe club van Jason Denayer, werd vorig seizoen derde in de Ligue 1 en plaatste zich zo voor de groepsfase van de Champions League. Donderdag wordt daarvoor geloot in Monaco.

Schweinsteiger krijgt onderscheiding

Bastian Schweinsteiger is in München door de premier van de Duitse deelstaat Beieren onderscheiden met de Orde van Verdienste. De 34-jarige voetballer viel de eer te beurt vanwege zijn sportieve verdiensten. Schweinsteiger, geboren in het Beierse Kolbermoor, speelde het grootste deel van zijn profcarrière voor Bayern München. Na een weinig succesvolle passage bij Manchester United komt de middenvelder sinds het voorjaar van 2017 voor Chicago Fire uit. Met die ploeg neemt hij het dinsdag in de Allianz Arena op tegen zijn ex-team Bayern. Het duel is een galawedstrijd ter ere van 'Schweini', die met de Rekordmeister talloze prijzen won, zoals acht landstitels, zeven keer de DFB Pokal en (in 2013) de Champions League.

Vandaag werd de echtgenoot van Ana Ivanovic in het Prins Carl Paleis in München verwacht om er een prestigieuze onderscheiding van de deelstaat Beieren te ontvangen. "Je bent een kind van Beieren en je hebt voor ons verbazingwekkende dingen verwezenlijkt", stelde de Beierse premier Markus Söder tijdens de plechtigheid. "Voor Bayern München betekende je een garantie op succes. Er is nauwelijks een speler te vinden die beter de waarden van het Duitse voetbal belichaamt als jij."

Met de Duitse nationale ploeg werd Schweinsteiger in 2014 wereldkampioen. Hij droeg 121 keer het shirt van de Mannschaft en maakte daarin 24 goals.

Lopetegui gaat in op kwestie Courtois

Thibaut Courtois raakt voorlopig niet van de bank bij Real Madrid. De topaankoop van de Koninklijke, voor 40 miljoen euro overgekomen van Chelsea, moest gisteravond in Girona toekijken hoe de Costaricaan Keylor Navas van coach Julen Lopetegui opnieuw de voorkeur kreeg.

Na de wedstrijd, door Real met 1-4 gewonnen, ging Lopetegui tijdens zijn persbabbel dieper in op de kwestie.

"Het was geen gemakkelijke beslissing", zei de Spanjaard over zijn keuze voor Navas, die sinds 2014 het Realdoel verdedigt. "Ik heb twee uitstekende doelmannen en ze geven ons allebei een heleboel oplossingen. Ik zie dit niet als een probleem. Ze zijn er allebei voor de ploeg en we zullen onze keeper kiezen afhankelijk van de situatie waar we voor staan. Vandaag viel de keuze op Keylor. Wat in de toekomst gebeurt, zullen we wel zien. Op elke positie is er veel strijd en dat is zeker zo bij onze doelmannen."