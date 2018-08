FT buitenland. "Ex-spits Gent moet nachtje brommen nadat hij vrouw aanviel met hamer" - Real-coach over bankzitter Courtois: "Op elke positie is er veel strijd" De voetbalredactie

27 augustus 2018

11u35

27 augustus 2018

"Ex-spits Gent moet nachtje brommen"

Volgens de Franse lokale krant 'Ouest-France' bracht voormalig Charleroi en Gent-aanvaller Kalifa Coulibaly vorige week een nachtje door in de cel. De Malinees - nu actief bij de Franse eersteklasser Nantes - zou donderdag een vrouw hebben aangevallen met een hamer. Het waren uiteindelijk de buren die alarm zouden geslagen hebben waarna de politie arriveerde en Coulibaly in de boeien sloeg.

Vrijdagochtend was het Franck Kita, de zoon van de clubpresident, die hem na een nachtje brommen kwam ophalen. Opvallend: Coulibay stond een dag later gewoon de basis bij Nantes, dat 1-1 gelijkspeelde tegen Caen.

Lopetegui gaat in op kwestie Courtois

Thibaut Courtois raakt voorlopig niet van de bank bij Real Madrid. De topaankoop van de Koninklijke, voor 40 miljoen euro overgekomen van Chelsea, moest gisteravond in Girona toekijken hoe de Costaricaan Keylor Navas van coach Julen Lopetegui opnieuw de voorkeur kreeg.

Na de wedstrijd, door Real met 1-4 gewonnen, ging Lopetegui tijdens zijn persbabbel dieper in op de kwestie.

"Het was geen gemakkelijke beslissing", zei de Spanjaard over zijn keuze voor Navas, die sinds 2014 het Realdoel verdedigt. "Ik heb twee uitstekende doelmannen en ze geven ons allebei een heleboel oplossingen. Ik zie dit niet als een probleem. Ze zijn er allebei voor de ploeg en we zullen onze keeper kiezen afhankelijk van de situatie waar we voor staan. Vandaag viel de keuze op Keylor. Wat in de toekomst gebeurt, zullen we wel zien. Op elke positie is er veel strijd en dat is zeker zo bij onze doelmannen."