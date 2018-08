FT buitenland 27/8. Timothy Castagne heeft zijn eerste treffer voor Atalanta beet - Nieuwe bondscoach voor Mexico De voetbalredactie

Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao uitgesteld wegens onveilig stadion

Het duel tussen Rayo Vallecano en Athletic Bilbao van komende zaterdag, een wedstrijd van de derde speeldag in de Primera Division, is uitgesteld wegens veiligheidsproblemen in het Madrileense Vallecas-stadion. Dat heeft de Spaanse Liga vandaag aangekondigd.

Er zijn momenteel werkzaamheden aan de gang in het stadion. Op 19 augustus viel een kind - zonder erg erg - door een gat bij de eerste thuiswedstrijd van Rayo Vallecano in het nieuwe seizoen. Veel foto's op sociale media tonen dat het stadion niet in goede staat is.

Daarom heeft La Liga beslist geen wedstrijden met publiek in het stadion toe te laten, "tot en met het einde van de werkzaamheden". Volgens plaatselijke media zal het stadion zeker tot en met 15 oktober gesloten blijven.

Castagne met zijn eerste treffer voor Atalanta

Timothy Castagne heeft zijn eerste doelpunt voor Atalanta Bergamo beet. De rechtsachter bracht zijn ploeg tegen AS Roma weer op gelijke hoogte. Het is nog maar het tweede doelpunt in de profcarrière van onze 22-jarige landgenoot. Zijn vorige treffer dateerde al van 4 mei 2015. Toen schoot Castagne in het shirt van Genk raak in de 7-1-zege tegen Waasland-Beveren.

Atalanta had met dank aan Castagne aan de rust nog een 1-3-voorsprong in handen, maar na de pauze liet het de zege uit handen glippen. Florenzi en Manolas konden nog tegen prikken zodat AS Roma nog een punt uit de brand sleepte: 3-3.

Timothy Castagne scoort zijn eerste van het seizoen! 🇧🇪💪 #RomaAtalanta pic.twitter.com/R9e5h2lOCQ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Pareggio Atalanta! Gol di Castagne!

Roma 1️⃣ - 1️⃣ Atalanta#RomaAtalanta #SerieATIM pic.twitter.com/tbj5KRlxsT Lega Serie A(@ SerieA) link

Relatie tussen Salah en Egyptische federatie blijft gespannen

De Egyptische voetbalster Mohamed Salah heeft vandaag de Egyptische voetbalbond (EFA) verweten zijn verzoeken te negeren. Beide partijen liggen al enkele maanden met elkaar overhoop.

"We hebben vele brieven verstuurd, zonder antwoord te krijgen", verklaarde de Liverpool-speler op Facebook. Een kopie van één van die brieven, verstuurd door de makelaar van Salah, werd gepubliceerd in Egyptische kranten. In de brief stonden verschillende eisen, zoals extra veiligheidsmaatregelen voor Salah wanneer hij voor de nationale ploeg aantreedt en enkel Salahs afbeelding gebruiken na zijn goedkeuring.

Eerder op de dag stelde de EFA in een persbericht dat de verzoeken "irrationeel" en "onaanvaardbaar" zijn, en dat de federatie geen "dubbele standaarden" zal hanteren. Daarop verklaarde Salah dat er meer veiligheidsmaatregelen moeten komen voor het hele team, zo was het op het WK volgens de rechtsbuiten te druk in het teamhotel in Grozny.

Voor het begin van het WK broeide al een conflict tussen de EFA en Salah over portretrechten. Een foto van hem werd gebruikt om telecommunicatiebedrijf WE (officiële sponsor van de nationale ploeg) te promoten, terwijl Salah een overeenkomst had met concurrent Vodafone.

Bayern neemt Bastian Schweinsteiger in Hall of Fame op

Bastian Schweinsteiger heeft een plekje veroverd in de Hall of Fame van Bayern München. "Ik voel me vereerd", reageerde de 34-jarige Duitser, momenteel actief bij Chicago Fire. Schweinsteiger is de achttiende Bayern-speler die de eer te beurt valt. Hij vervoegt onder meer clublegendes Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Lothar Matthäus en Philipp Lahm. Schweinsteiger heeft bij de club uit Beieren vijfhonderd matchen op de teller waarbij hij 68 keer raak trof. In totaal veroverde hij 22 prijzen met de ploeg, waarbij acht landstitels, zeven keer de DFB Pokal en (in 2013) de Champions League.

Morgen staat een galawedstrijd in de Allianz Arena op de agenda tussen Bayern en Chicago Fire. Schweinsteiger, geboren in het Beierse Kolbermoor, speelde het grootste deel van zijn profcarrière voor Bayern München. Na een weinig succesvolle passage bij Manchester United komt de middenvelder sinds het voorjaar van 2017 voor het Amerikaanse team uit. Eerder maandag werd hij door de premier van de Duitse deelstaat Beieren onderscheiden met de Orde van Verdienste.

Braziliaan Ferretti opnieuw interim-bondscoach van Mexico

De Braziliaan Ricardo 'Tuca' Ferretti wordt de interim-bondscoach van de Mexicaanse nationale voetbalploeg. De 64-jarige Tuca stond in 2015 al als tijdelijke bondscoach even aan het hoofd van 'El Tri'.

Na het vertrek van de Colombiaan Juan Carlos Osorio, die na het WK besliste om zijn contract niet te verlengen, moest de Mexicaanse bond op zoek naar een nieuwe bondscoach. Mexico sneuvelde in Rusland in de achtste finales kansloos tegen Brazilië, nadat het in de groepsfase indruk had gemaakt door titelverdediger Duitsland te kloppen.

Tuca geniet als coach in Mexico heel wat aanzien en traint momenteel nog de club Tigres. Als interim-bondscoach in 2015 schonk hij Mexico in een partij tegen de Verenigde Staten de winst van de CONCACAF Cup. Mexico mocht hierdoor in 2017 naar de Confederations Cup. In de volgende oefeninterlands treft Mexico Uruguay (07/09) en de Verenigde Staten (11/09).

Twee wedstrijden achter gesloten deuren voor Levski Sofia na racistisch gedrag fans

De Europese Voetbalbond (UEFA) heeft Levski Sofia twee wedstrijden achter gesloten deuren opgelegd vanwege racistisch gedrag van zijn supporters. Zij scandeerden racistische slogans in de wedstrijden tegen Vaduz uit Liechtenstein in de eerste kwalificatieronde van de Europa league. Dat meldt de Bulgaarse club maandag.

Levski Sofia, dat zijn komende twee Europese wedstrijden zonder publiek moet afwerken, kreeg verder een boete van 40.000 euro. De supporters van de club bezondigden zich ook aan het gooien van voorwerpen op het veld en pogingen het veld te betreden. De Bulgaren sneuvelden in de eerste kwalificatieronde van de Europa League. Vaduz won de heenmatch met 1-0 en verloor met 3-2 in Sofia.

Meunier grapt met mascotte

Thomas Meunier grapt er graag op los. Dat bleek afgelopen weekend nog maar eens. Voor het treffen met Angers in de Ligue 1 had de rechtsachter van Paris Saint-Germain nog tijd voor een mop. "Je hebt mooie schoenen", vertelde een mascotte aan Thilo Kehrer. Waarop Meunier vroeg: "En mijn schoenen, zijn die mooi?" De mascotte wist niet meteen wat te zeggen. Kehrer en Angel Di Maria konden de mop wel smaken. PSG won uiteindelijk nog met 3-1 van Angers.

🗨️ "Et moi mes chaussures elles sont belles ?" 👟🤣 @ThomMills #Jplus1 pic.twitter.com/wdy9JHeooq J+1(@ jplusun) link

"Ex-spits Gent moet nachtje brommen"

Volgens de Franse lokale krant 'Ouest-France' bracht voormalig Charleroi en Gent-aanvaller Kalifa Coulibaly vorige week een nachtje door in de cel. De Malinees - nu actief bij de Franse eersteklasser Nantes - zou donderdag een vrouw hebben aangevallen met een hamer. Het waren uiteindelijk de buren die alarm zouden geslagen hebben waarna de politie arriveerde en Coulibaly in de boeien sloeg.

Vrijdagochtend was het Franck Kita, de zoon van de clubpresident, die hem na een nachtje brommen kwam ophalen. Opvallend: Coulibay stond een dag later gewoon de basis bij Nantes, dat 1-1 gelijkspeelde tegen Caen.

Lyon moet eerstvolgende thuismatch zonder publiek afwerken

Olympique Lyon zal het in zijn eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League zonder supporters moeten stellen. De Franse club wordt door de Europese voetbalbond UEFA gestraft voor ongeregeldheden tijdens het Europa Leagueduel van vorig seizoen tegen CSKA Moskou.

Tijdens die match op 15 maart gooiden supporters voorwerpen op het veld, werd vuurwerk ontstoken op de tribunes en waren ook racistische spreekkoren te horen.

De disciplinaire commissie van de UEFA oordeelde maandag dat Lyon zijn twee volgende Europese thuismatchen achter gesloten deuren moet afwerken. De tweede match is wel voorwaardelijk en wordt pas omgezet in een echt supportersverbod bij een nieuwe bestraffing binnen de twee jaar. Daarnaast moet de club een boete van 100.000 euro betalen.

Lyon, de nieuwe club van Jason Denayer, werd vorig seizoen derde in de Ligue 1 en plaatste zich zo voor de groepsfase van de Champions League. Donderdag wordt daarvoor geloot in Monaco.

Schweinsteiger krijgt onderscheiding

Bastian Schweinsteiger is in München door de premier van de Duitse deelstaat Beieren onderscheiden met de Orde van Verdienste. De 34-jarige voetballer viel de eer te beurt vanwege zijn sportieve verdiensten. Schweinsteiger, geboren in het Beierse Kolbermoor, speelde het grootste deel van zijn profcarrière voor Bayern München. Na een weinig succesvolle passage bij Manchester United komt de middenvelder sinds het voorjaar van 2017 voor Chicago Fire uit. Met die ploeg neemt hij het dinsdag in de Allianz Arena op tegen zijn ex-team Bayern. Het duel is een galawedstrijd ter ere van 'Schweini', die met de Rekordmeister talloze prijzen won, zoals acht landstitels, zeven keer de DFB Pokal en (in 2013) de Champions League.

Vandaag werd de echtgenoot van Ana Ivanovic in het Prins Carl Paleis in München verwacht om er een prestigieuze onderscheiding van de deelstaat Beieren te ontvangen. "Je bent een kind van Beieren en je hebt voor ons verbazingwekkende dingen verwezenlijkt", stelde de Beierse premier Markus Söder tijdens de plechtigheid. "Voor Bayern München betekende je een garantie op succes. Er is nauwelijks een speler te vinden die beter de waarden van het Duitse voetbal belichaamt als jij."

Met de Duitse nationale ploeg werd Schweinsteiger in 2014 wereldkampioen. Hij droeg 121 keer het shirt van de Mannschaft en maakte daarin 24 goals.

Lopetegui gaat in op kwestie Courtois

Thibaut Courtois raakt voorlopig niet van de bank bij Real Madrid. De topaankoop van de Koninklijke, voor 40 miljoen euro overgekomen van Chelsea, moest gisteravond in Girona toekijken hoe de Costaricaan Keylor Navas van coach Julen Lopetegui opnieuw de voorkeur kreeg.

Na de wedstrijd, door Real met 1-4 gewonnen, ging Lopetegui tijdens zijn persbabbel dieper in op de kwestie.

"Het was geen gemakkelijke beslissing", zei de Spanjaard over zijn keuze voor Navas, die sinds 2014 het Realdoel verdedigt. "Ik heb twee uitstekende doelmannen en ze geven ons allebei een heleboel oplossingen. Ik zie dit niet als een probleem. Ze zijn er allebei voor de ploeg en we zullen onze keeper kiezen afhankelijk van de situatie waar we voor staan. Vandaag viel de keuze op Keylor. Wat in de toekomst gebeurt, zullen we wel zien. Op elke positie is er veel strijd en dat is zeker zo bij onze doelmannen."