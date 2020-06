Frenkie de Jong over eerste seizoen met Lionel Messi: “Hij is in alle aspecten van het spel de beste” XC

08 juni 2020

10u09

Bron: AD 0 La Liga Hoe is het om met Lionel Messi in de ploeg te spelen? Frenkie de Jong kent sinds dit seizoen het antwoord. “Hier bij Barça zijn het allemaal spelers van wereldklasse, maar Messi is echt beter dan de rest.”

Frenkie de Jong realiseerde vorig jaar zijn droomtransfer. De inmiddels 23-jarige Nederlander verliet Ajax en trok naar het grote FC Barcelona. En daar kwam hij in de ploeg bij ene Lionel Messi. “Hij is écht heel goed”, aldus De Jong in het boek ‘Van Johan tot Frenkie’ van AD-correspondent Edwin Winkels.

De Jong, een vaste titularis bij Barça, meent dat er op dit moment geen betere voetballer rondloopt dan Messi. “Als iemand lang de beste is, worden mensen het vaak zat, krijgen ze sympathie voor de underdog. Nadat Messi drie of vier keer (intussen zesmaal, red.) de Gouden Bal had gewonnen, was het argument: nu mag weleens een ander winnen. Maar zo is die prijs niet bedoeld, die prijs moet voor de beste voetballer zijn. En dat is hij elk jaar geweest, tot nu toe.”

“Ik merk dat hij in alle aspecten van het spel de ­beste is”, vervolgt De Jong. “In positie spelen, in afwerken, hij ziet het spel goed, hij is snel, beweeglijk, klein maar supersterk. Wij moeten ons vooral aanpassen aan hem, maar dat is niet moeilijk. Hij biedt zich goed aan én hij speelt je goed aan, het is logisch dat je je dan aan zo iemand aanpast. Hier bij Barça zijn het allemaal spelers van wereldklasse, maar Messi is echt beter dan de rest.”

Niet vermoeid opstaan bij Barça

De Jong, die tijdens de lockdown in Nederland verbleef, woont in Spanje op tien minuten rijden van het trainingscomplex Joan Gamper. “We trainen om 11.00 uur en om 10.15 uur moeten we op het complex zijn. Die tijden zijn fantastisch”, klinkt het bij De Jong. “Ik vind het eigenlijk maar gek, de tijden waarop je in Nederland moet trainen. Bij Ajax begonnen we om 10.30 uur, maar we moesten er al wel om 09.00 uur zijn. Het is verplicht op de club te ontbijten.”

“De tijden hier zijn zo relaxed. Je staat niet vermoeid op met de wekker, kunt rustig aan doen. Er zijn ook geen files rond die tijd. Als je op de club wilt ontbijten kan dat, maar het hoeft niet. Als je erover nadenkt, waarom beginnen de clubs in Nederland om 09.00 uur? Het slaat nergens op, want je hebt na de training nog een heel lange dag.”

