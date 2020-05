Football Talk. Icardi definitief van Inter naar PSG - Klopp: “Liverpool zal klaar zijn voor hervatting Premier League”

Redactie

31 mei 2020

21u18

Bron: Belga 0

Klopp verzekert: “Liverpool zal klaar zijn voor hervatting Premier League”

Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft er alle vertrouwen in dat zijn team volgende maand in goede vorm de Premier League zal hervatten. “We nemen de situatie zoals die is en gebruiken iedere seconde die we samen hebben”, liet de coach van Rode Duivel Divock Origi noteren. “We werken aan de dingen waar we aan willen werken.” Liverpool kan de eerste landstitel sinds 30 jaar nauwelijks meer ontgaan. De voorsprong op naaste belager Manchester City is opgelopen tot 25 punten. De Premier League wordt vanaf 17 juni hervat.

“Ik hoop dat we de komende twee of drie weken veel vooruitgang kunnen boeken”, zei Klopp zondag. “Het was een uitdaging om te trainen volgens strikte regels vanwege het coronavirus. Maar we zullen optimaal aan de start van het laatste deel van de competitie verschijnen. We gaan de intensiteit van de trainingen iedere dag verhogen. We zullen de komende weken goed benutten.”

PSG neemt Inter-huurling Icardi definitief over

Mauro Icardi speelt ook de volgende seizoenen voor PSG. De Franse topclub neemt hem definitief over van Inter. De 27-jarige Argentijn ondertekende in Parijs een contract tot 30 juni 2024. Icardi kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Inter, waar hij sinds 2013 speelde. De aanvaller was in Milaan jarenlang een vaste waarde en droeg zelfs de aanvoerdersband maar na een conflict met het bestuur werd hij naar de uitgang geleid. Inter haalde met Romelu Lukaku ook een vervanger in huis.

Bij PSG scoorde Icardi dit seizoen twintig keer in 31 wedstrijden, waaronder drie keer tegen Club Brugge in de Champions League. De Fransen hadden in het huurcontract een aankoopoptie voor de achtvoudige international. Die is nu gelicht. Aanvankelijk zou PSG 70 miljoen euro betalen, maar gezien de coronacrisis is er naar verluidt een akkoord bereikt over een transfersom “onder de 60 miljoen”.

Aston Villa-verdediger: “Geld is de enige drijfveer voor hervatting Premier League”

Tyrone Mings, bij Aston Villa een collega-verdediger van onze landgenoot Björn Engels, heeft zich kritisch uitgelaten over de hervatting van de Premier League. “Geld is voor honderd procent de drijfveer om weer te gaan voetballen, denk ik. Integere motieven hebben geen rol gespeeld”, zei hij in een interview met de Daily Mail. “De spelers zijn handelswaar in het voetbal en we accepteren dat.”

“Ik ben er klaar voor om weer te spelen omdat ik geen andere keus heb”, aldus Mings. “De spelers zijn wel de laatsten die ze zullen raadplegen. Als alle voetbalautoriteiten én de regering zeggen dat we weer gaan spelen, dan maakt het echt niet uit wat de spelers ervan vinden. Het is slikken of stikken.”

De Premier League gaat op 17 juni verder waar het halverwege maart moest stoppen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De teams zijn alweer in training en de spelers en leden van de technische staf zijn al vier keer getest op het coronavirus. Bij de vierde testronde die de voetballers ondergingen, werden geen besmettingen meer ontdekt. De voorgaande drie testronden leverden in totaal twaalf positieve gevallen op.

Algerijns international Benzia (Dijon) loopt ernstige handblessure op

De Algerijnse international Yassine Benzia heeft bij een ongeluk met een buggy een ernstige blessure aan zijn hand opgelopen. Dat bevestigde de voorzitter van zijn club Dijon, Olivier Delcourt, in de Franse regionale krant Le Bien public.

Het ongeluk gebeurde donderdag in Savigny-le-Sec. De 25-jarige middenvelder werd voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in Dijon, waar hij volgens de clubvoorzitter “onder morfine is geplaatst” in afwachting van een operatie. De viervoudige international speelt sinds januari voor Dijon. Hij heeft ook een verleden bij Lyon, Lille, Fenerbahçe en Olympiacos.

Athletic Bilbao verlengt contract van coach Gaizka Garitano

Gaizka Garitano blijft aan het roer bij Athletic Bilbao. De nummer tien uit La Liga maakte bekend dat de 44-jarige trainer zijn contract heeft verlengd tot de zomer van 2021. Garitano, die afkomstig is uit Bilbao, leidt de Baskische ploeg sinds eind 2018. Hij volgde toen de Argentijn Eduardo Berizzo op en kwam over van de B-ploeg.

De Bask voerde het team uit eigen streek vanuit de degradatiezone richting subtop in La Liga. Het team finishte vorig seizoen als achtste.

Dit seizoen staat Bilbao na 27 speeldagen op de tiende plaats en is het ook gekwalificeerd voor de bekerfinale. Daarin wacht een Baskisch treffen met het Real Sociedad van Adnan Januzaj. Wanneer die wedstrijd wordt gespeeld, is door de coronacrisis nog niet vastgelegd. Beide ploegen willen de finale met publiek in de tribunes afwerken.

🚨 OFICIAL I Gaizka Garitano firma su continuidad en el banquillo del #AthleticClub una temporada más 🤝



🔗 Todos los detalles de la renovación 👉 https://t.co/bxb4D6pJ0J#Garitano2021 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/fpSuUhQrNO Athletic Club(@ AthleticClub) link

Hongaarse voetballers speelden weer voor supporters

In Hongarije vonden er dit weekend voor het eerst in tweeënhalve maand weer voetbalwedstrijden met publiek plaats. De Hongaarse competitie werd vorige week al hervat, maar toen waren er in de stadions nog geen supporters welkom.

De Hongaarse federatie stond publiek toe, op voorwaarde dat er slechts één plaats op vier ingenomen werd. Er moest telkens een zitje en ook een horizontale rij vrijgelaten worden.

Op uitzondering van Wit-Rusland, waar de competitie ook in coronatijden zijn normale gangetje ging, is Hongarije het eerste land waar weer voor een publiek gespeeld werd. In het weekend van 19 tot 21 juni zal het Hongaarse voorbeeld gevolgd worden door Polen. Ook daar zal de capaciteit van de stadions tot vijfentwintig procent beperkt worden.