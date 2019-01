Fluitconcert in Bernabéu na pijnlijke thuisnederlaag voor Real Madrid tegen Sociedad: Januzaj wint duel tegen Courtois

06 januari 2019

20u20 4 Real Madrid RMA RMA 0 einde 2 RSO RSO Real Sociedad Primera Division Real Madrid is slecht aan 2019 begonnen. De Koninklijke verloor donderdag kostbare punten tegen Villarreal, vandaag gingen Courtois en co in eigen huis met 0-2 ten onder tegen het Real Sociedad van Adnan Januzaj.

Over een dramatische start gesproken. In minuut twee werkte Casemiro Merino in de zestien tegen de grond, waarna de bal op de stip ging. Willian José nam z’n verantwoordelijkheid en joeg het leer staalhard door het midden: 0-1. Real moest meteen achtervolgen. Een diepe zucht bij Courtois.

GOAL | Dramatisch begin voor Real Madrid, Willian José opent de score vanop de stip! 👊



0️⃣-1️⃣ #RealMadridRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/HceUdvFlMF Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Nadien probeerde de thuisploeg orde op zaken te stellen, maar onder meer Benzema liet het na om de 1-1 op het bord te zetten. Een serieuze misser van de Fransman (zie beelden hieronder). Voor Sociedad was het een kwestie om zonder tegentreffer de rust te halen. Met succes - mede dankzij een puike redding van doelman Rulli.

Wat een misser van Karim Benzema! 🙈#RealMadridRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/n5aDsctE4M Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Ook in de tweede helft liet de Sociedad-doelman zich opmerken. Rulli werd na een hoekschop driemaal vlak na elkaar onder vuur genomen, maar de bal ging er niet in. Wat later moest de thuisploeg met z’n tienen verder. Lucas Vazquez liep tegen zijn tweede geel aan na een stevige fout op Merino.

Solari zat met de handen in het haar. Ook halverwege de tweede helft. Rulli maaide goudhaantje Vinicius tegen de grond. Penalty, dachten ze bij Real. Maar de ref weigerde het leer op de stip te leggen. ’t Was zo’n avond. Tien minuten voor affluiten maakte de ingevallen Pardo het met het hoofd helemaal af. 0-2, meteen ook de eindstand. Een (nieuw) fluitconcert in Bernabéu.

Had Real Madrid hier een strafschop moeten krijgen? 🤔#RealMadridRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/7QPOZ6gaxb Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | Ruben Pardo kopt de 0️⃣-2️⃣ binnen! 😱#RealMadridRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/SYctbwDx2K Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link