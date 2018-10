Flashback naar de laatste Clásico zonder Messi of Ronaldo: een goal van ‘The Beast’, een karrenvracht vedetten en twee oudgedienden die er straks nog steeds bij zijn DMM

26 oktober 2018

15u00 0 Primera Division Door een schouderblessure geen Lionel Messi dit weekend in Barcelona-Real Madrid. Door zijn transfer naar Juventus ook geen Cristiano Ronaldo. Het wordt met andere woorden een atypische Clásico. De laatste zonder Messi of Ronaldo werd bijna elf jaar geleden gespeeld. Een ‘trip down memory lane’.

We kunnen het ons amper voorstellen, maar toch ontbreken de twee beste voetballers ter wereld in de eerste Clásico van het voetbalseizoen. Voor Real Madrid wordt het op verplaatsing bij de rivalen uit Catalonië sowieso al bijna een alles-of-nietswedstrijd. ‘De Koninklijke’ staat vroeg op het seizoen vier punten in het krijt op Barcelona en kampeert op dit moment zowaar op een zevende plaats in het klassement van La Liga. Uitkijken dus of Bale en Modric het kunnen doen voor hun onder vuur liggende coach Julen Lopetegui.

Diep in december 2007 een ander verhaal. Twee dagen voor Kerstmis is het omgekeerde waar. Dan staat Real vier punten voor op Barcelona. De eeuwige rivaal had in eigen huis nog niet verloren in dat bewuste seizoen. Voor de ‘Blaugranas’ ontbreekt goudhaantje Lionel Messi - toen 20 jaar oud - met een lichte spierblessure. Toch is er kwaliteit genoeg voorhanden in de ploeg van coach Frank Rijkaard om die afwezigheid op te vangen. Of wat dacht u van de volgende opstelling?

Basiself Barcelona: Valdes - Puyol, Marquez, Milito, Abidal - Deco, Touré, Xavi - Ronaldinho, Eto’o, Iniesta

Bank: Jorquera, Thuram, Zambrotta, Dos Santos, Gudjohnsen, Henry en Bojan.

🗓️—23 December 2007



📍—Camp Nou, Barcelona



⚽—Julio Baptista (35’)



It’s been a while since there was a Clasico without Messi or Ronaldo. pic.twitter.com/oKpClLf2Au B/R Football(@ brfootball) link

Enkel Eto’o, Marquez, Iniesta, Bojan en Dos Santos nog voetballer

Een elftal om van te duizelen en dé voorloper van de ploeg die de komende jaren onder Pep Guardiola zou domineren in Spanje én Europa. Anno 2018 blijft niemand van Rijkaards ploeg over voor de Clásico. Iniesta was de laatste Mohikaan uit de toenmalige selectie bij Barcelona. De middenvelder vertrok deze zomer naar Japan om zijn nadagen als voetballer te slijten bij Vissel Kobe. Rafael Marquez (39) vertrok veel vroeger, maar was op het WK in Rusland dan weer nog te bewonderen in het shirt van Mexico. Ook Samuel Eto’o voetbalt nog. De Kameroener komt dezer dagen in de zandbak van Qatar aan de kost.

Verder heel wat gepensioneerden. Victor Valdes gaf er de brui aan in 2017 na een laatste seizoen bij Middlesbrough. Clubicoon Carles Puyol stopte met voetballen in de zomer van 2014, net als Gabriel Milito (gestopt in juli 2013 bij Indepediente), Eric Abidal (2015 bij Olympiacos), Deco (2014 bij Fluminense) en Ronaldinho (2018 bij Fluminense). Ook op de bank een flinke hoop vedetten op voetbalrust. Eidur Gudjohnsen passeerde laat in zijn carrière nog bij Cercle en Club Brugge. Thierry Henry is na een passage in de staf van de Rode Duivels aan een trainersavontuur begonnen bij Monaco. Enkel Giovani Dos Santos en Bojan Krkic zijn nog voetballer. De Mexicaan maakt zijn dagen vol bij LA Galaxy, terwijl Bojan afgelopen seizoen met Stoke City uit de Premier League degradeerde.

Slechts twee spelers uit 2007 zijn er nu nog bij

De elf van Real onder leiding van Bernd Schuster dan. Ook daar veel glorieën uit het voetbal van anderhalf decennium geleden. Cannavaro, Heinze, Raùl, Van Nistelrooy, Diarra, Dudek, Guti en Saviola gaven er allen na een rijkgevulde carrière de brui aan. In tegenstelling tot het Barcelona van 2007 wel iets meer nog actieve spelers. Twee verdedigers spelen zelfs nu nog voor ‘De Koninklijke’ en het zijn niet de minsten. Sergio Ramos is de huidige kapitein en toenmalig bankzitter Marcelo groeide de laatste jaren uit tot één van de beste linksachters ter wereld. Zij zijn er straks als enige spelers bij die ook in 2007 de Clásico speelden. Ook Casillas (Porto), Pepe (Besiktas), Sneijder (Al-Gharafa), Baptista (Cluj), Gago (Boca Juniors), Robben (Bayern München) en Miguel Torres (Malaga) zijn nog actief, maar zij verlieten Real in de loop der jaren.

Basiself Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze - Sneijder, Diarra, Baptista - Raùl, Van Nistelrooy, Robinho

Bank: Dudek, Gago, Guti, Robben, Saviola, Miguel Torres en Marcelo.

Goal van ‘The Beast’

De wedstrijd zelf was een weinig gedenkwaardige Clásico. Beide teams hielden elkaar in een gesloten wedstrijd in evenwicht. Rechtsback Sergio Ramos liep - hoe kan het ook anders - in de eerste helft tegen een gele kaart aan. Toch waren de eerste 45 minuten in het voordeel van Real. Even voorbij het halfuur zorgde Julio Baptista voor de Madrileense voorsprong na knap samenspel met Ruud van Nistelrooy. De bonkige Braziliaan - bijgenaamd ‘The Beast’ en nu nog actief bij het Roemeense Cluj - kon na een één-tweetje in één tijd door de lucht de trekker overhalen en de bal mooi in de bovenhoek plaatsen. Puyol, Milito en Marquez hadden zo meteen het nakijken. Barcelona kon de scheve situatie in de tweede helft niet meer recht trekken. Thierry Henry en Eidur Gudjohnsen bleven op de bank. Bij Real werd Sergio Ramos aan het slot gewisseld voor Miguel Torres. Marcelo bleef 90 minuten op de bank.

Zondag opnieuw een dergelijk scoreverloop? Zonder doelpuntenmachines Messi en Ronaldo zou dat heel waarschijnlijk kunnen. Al mogen Coutinho, Suarez, Bale en Asensio ons natuurlijk altijd verrassen. Dat de beste moge winnen.

De Clásico is zondag te bekijken vanaf 17.15u op de kanalen van Eleven Sports. Geniet hieronder nog even van de winning goal uit de Clásico van 23 december 2007.