Financiële dwerg, amper supporters en ploeg vol afdankertjes: knokploeg Getafe is verrassend derde in het zog van Real en Barça MDRW

15 februari 2020

07u00 0 La Liga Ze zijn het buitenbeentje in de meest technische competitie ter wereld. Voor het tweede jaar op rij knokt Getafe zich voorbij alle ploegen in La Liga. Het geheim van de bescheiden volksclub uit Madrid die deze namiddag op bezoek gaat bij Barcelona (16u).

‘Vechtersbazen’, ‘anti-voetbal’ en ‘een schande voor de Spaanse competitie’. Het zijn maar enkele titels die de Spaanse media bovenhalen wanneer ze over Getafe schrijven. Het zal hen een zorg zijn - de ploeg van wonderdokter Jorge Bordalás overtreft de stoutste verwachtingen in La Liga. De Madrileense club rolt bijna wekelijks met de spierballen naast grote broertjes Real en Atlético. Zien we straks drie clubs uit de hoofdstad in de Champions League?

Het verhaal van Getafe leest alvast als een voetbalsprookje. In de herfst van 2016 stelde de club Jorge Bordalás aan als trainer. Het kampeerde toen op de voorlaatste plaats in de Spaanse tweede klasse. Maar niet voor lang: na een knappe inhaalrace promoveerde de stuntploeg datzelfde jaar nog naar de Primera Division. Meteen overtrof het alle verwachtingen: de promovendus - vooraf gedoodverfde degradatiekandidaat - eindigde op een knappe achtste plek. Het jaar daarop deed het zelfs nóg beter met een vijfde plaats en bijhorend ticket voor de Europa League. Was de limiet daarmee bereikt? Neen, Getafe bewijst dit seizoen opnieuw van niet. De Madrilenen staan momenteel op een derde plaats, drie punten boven Atlético en Sevilla.

De succesformule van Getafe is simpel: amper goals incasseren en wedstrijden op slot gooien. Vintage Atlético Madrid dus. En net als hun stadsgenoot krijgen ze vaak kritiek om hun defensieve manier van spelen. Te meer omdat de ploeg van Bordalas bekend staat als een echte schopploeg die veel kaarten incasseert. De scheidsrechter heeft er vaak zijn handen mee vol. De spelers van Getafe pakten dit seizoen samen al 77 gele kaarten. Geen ploeg verzamelde meer kartonnetjes. Opvallend genoeg pakten de Madrilenen wel nog ‘maar’ twee rode kaarten.

De soldaten van Getafe bestaan vooral uit afdankertjes, spelers die hun laatste kans grijpen in een Europese topcompetitie. Het contrast met de ploegen die Getafe omringen in de stand is gigantisch. De ondertussen al 37-jarige spits Molina is de absolute publieksliefhebber in de Madrileense voorstad. Hier en daar gaan zelfs stemmen op om de aanvoerder als stormram te gebruiken bij de Spaanse nationale ploeg. Naast hem staat Angel Rodriguez. Hij tekende voor 13 goals in alle competities en is de topscorer. Geïnteresseerde clubs moeten minstens 50 miljoen neertellen voor de Spanjaard.

Verder is er ook Djené Dakonam, de verdedigende hoeksteen van de ploeg. U was het allicht vergeten, maar de Togolees stond in een ver verleden ooit nog op de loonlijst van de Kanaries. Lang van het kunstgras heeft de 28-jarige verdediger niet kunnen genieten in Sint-Truiden. Na 27 matchen in het shirt van STVV vertrok hij voor 2,5 miljoen euro naar Getafe. Intussen trekken bijna alle Premier League clubs aan zijn mouw.

Ook Marc Cucurella kan op heel wat belangstelling rekenen. Getafe knutselt zelden een mooie aanval in elkaar. Maar als dat toch gebeurt, dan is dat vaak te danken aan de dribbelvaardige middenvelder. De krullenbol wordt door Barcelona verhuurt aan Getafe. Veel kans dat hij volgend seizoen zijn kans krijgt bij de Catalaanse grootmacht.

Een budget van nog geen twee miljoen euro - je koopt er nog geen teennagel van Messi voor. Het stadion: amper 17.000 zitjes, het tweede kleinste van La Liga. Alles doet vermoeden dat Getafe eigenlijk een rechterkolomploeg jeis die tegen de degradatie moet knokken. Dat maakt het des te knapper dat de bescheiden ploeg in poleposition ligt voor Champions Leaguevoetbal.