Feestbeest Hazard trakteert ploegmaats op champagnedouche tijdens festiviteiten in kleedkamer Redactie

17 juli 2020

07u34 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Thibaut Courtois en Eden Hazard hebben het geflikt. Campeones. Geen uitgebreid feestje met de supporters, dus maar een bescheiden viering in de kleedkamer. Wat foto’s met de beker voor op Instagram. Een telefoontje naar het thuisfront. Dat was uiteraard buiten Eden Hazard gerekend, die met champagne in het rond spoot.

Lees ook:

Onze chef voetbal over de ’onmogelijke landstitel van Real Madrid: “Mensen, sta op voor ‘Tibu’, en geef ’m een applaus” (+)

In oktober werd Courtois nog weggehoond en lag Zidane bijna buiten, maar toch pakt Real titel: een reconstructie