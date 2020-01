FC Barcelona zet coach Valverde aan de deur, 61-jarige Setién volgt hem op Redactie

13 januari 2020

21u41 0 La Liga FC Barcelona heeft trainer Ernesto Valverde (55) ontslagen. De Spanjaard was sinds medio 2017 de coach van de Blaugrana. De 61-jarige Quique Setién (ex-Betis) is zijn opvolger. Zo berichten de Spaanse media.

De positie van Valverde bij Barça was erg wankel geworden na de verrassende nederlaag tegen Atlético in de halve finales van de Spaanse Supercup. In de competitie wist Barcelona dit seizoen nog niet al te vaak te overtuigen. Het krediet van Valverde in de Catalaanse hoofdplaats was dan ook opgesoupeerd: eind vorig seizoen stond hij al bijna op straat na de verloren bekerfinale tegen Valencia en daarnaast worden hem de vroegtijdige uitschakelingen in de Champions League in de voorbije twee seizoenen aangewreven. In 2018 in de kwartfinales tegen AS Roma en vorig jaar tegen Liverpool in de halve finales gingen ze er alsnog uit nadat ze in de heenwedstrijd een uitstekende uitgangspositie bereikt hadden.

De Spaanse pers is zeker: Setién volgt Valverde op als trainer bij Barcelona. De 61-jarige ex-speler van Racing Santander heeft geen ervaring bij een topclub, hij trainde onder meer Las Palmas en Real Betis. Afgelopen zomer stopte Setién bij los Beticos, nadat hij met de club op de tiende plek eindigde in La Liga.