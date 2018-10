FC Barcelona wint Spaanse topper tegen Sevilla, Messi met elleboogblessure mogelijk out voor ‘Clasico’ LPB

20 oktober 2018

22u25 1 Barcelona BAR BAR 4 einde 2 SEV SEV Sevilla

FC Barcelona heeft de machtsverhoudingen hersteld in de Primera Division. De ‘blaugrana’ wonnen op autoritaire wijze de topper tegen FC Sevilla met 4-2. Met goals van Coutinho en Messi lagen de Andalusiërs al na twaalf minuten tegen het canvas. Niet veel later zat de match voor Messi erop. De Argentijn ging na een duel kermend van de pijn neer. Een elleboogblessure is het waarschijnlijke verdict, over de ernst daarvan is er nog geen uitsluitsel. Mogelijk mist Messi het Champions League-duel tegen Inter Milaan en de ‘Clasico’ van volgend weekend tegen aartsrivaal Real Madrid.

Na de pauze dikte Suarez vanop de stip aan tot 3-0. Tijd voor Sevilla om via Sarabia iets terug te doen. Jammer voor Ter Stegen, die zich met twee dubbele reddingen in de kijker speelde. Rakitic en Luis Muriel legden de eindstand vast. Voor Barcelona was het de eerste zege in de competitie sinds 15 september.