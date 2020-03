FC Barcelona vraagt werktijdverkorting aan voor spelers Redactie

27 maart 2020

00u06

FC Barcelona gaat werktijdverkorting voor al zijn werknemers aanvragen. Dat maakte de club bekend na een vergadering waarin het bestuur de economische impact van de coronacrisis had besproken.

“Deze aanvragen worden ingediend zodra de club alle aspecten die verband houden met deze maatregel en de effecten ervan heeft gedeeld met zowel de sportieve als de niet-sportieve werknemers”, meldt de Spaanse topclub in een verklaring. “Het komt neer op werktijdverkorting, noodzakelijk door de omstandigheden en de veiligheidsmaatregelen en een korting op de vergoeding die is vastgesteld in de contracten.”

Volgens Spaanse media hadden de spelers van FC Barcelona eerder deze week de plannen van voorzitter Josep Maria Bartomeu voor een salarisverlaging verworpen. Bartomeu zou toen al hebben gezegd dat hij de werktijdverkorting desnoods zonder een akkoord wilde doorvoeren.