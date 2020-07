FC Barcelona trekt 0-1 nipt over de streep na goal Vidal op 20ste assist Messi Redactie

11 juli 2020

21u31 0 Real Valladolid VLD VLD 0 einde 1 BAR BAR Barcelona La Liga FC Barcelona heeft een broodnodige 0-1 zege geboekt bij laagvlieger Real Valladolid. Bij puntenverlies van de Catalanen kon Real Madrid maandag, bij winst op het veld van Granada, zijn 35e landstitel vieren. De Madrilenen zullen de titelviering echter nog met een extra speeldag moeten uitstellen.

🅰️ | Met deze assist wordt Messi de enige speler die ooit 20+ goals en 20+ assists wist te produceren in één LaLiga-seizoen. 😱🐐#ValladolidBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/UVRUQmG5zd Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Barcelona speelde in Valladolid allesbehalve een topwedstrijd. Lionel Messi bracht Arturo Vidal na een kwartier in stelling en de Chileen bracht de Blaugrana op voorsprong. De assist zorgt ervoor dat Messi de eerste is die ooit goed is voor zowel twintig goals als assists in één seizoen in La Liga. Maar veel overschot had Barça niet. Antoine Griezmann miste nog een grote kans door domweg naast de bal te trappen en werd door coach Setién prompt gewisseld bij de rust.

❌ | Antoine Griezmann. 😳#ValladolidBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/ZtCsKgViij Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Na rust werden de bezoekers bij momenten weggedrukt door het bescheiden Valladolid, de nummer veertien in La Liga. Onder meer Enes Ünal (ex-Racing Genk) miste een uitstekende mogelijkheid op de gelijkmaker. Het bleef echter 0-1. Barcelona (79 ptn) komt zo, met een wedstrijd meer gespeeld, zo voorlopig terug tot op één punt van leider Real Madrid (80 ptn).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.