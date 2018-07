FC Barcelona nadert omzet van 1 miljard euro Redactie

17 juli 2018

06u57

Bron: anp

De omzet van FC Barcelona zit nog steeds in de lift. De Spaanse grootmacht schreef over het seizoen 2017-2018 aan inkomsten een bedrag van 914 miljoen euro bij. Dat is opnieuw een record. De operationele winst bedroeg 32 miljoen. Daarvan bleef 13 miljoen over na belastingen. FC Barcelona wil uiterlijk in 2021 een omzet van 1 miljard euro halen. Barça kwam in het afgelopen seizoen niet verder dan de kwartfinales in de lucratieve Champions League. AS Roma was over twee duels (4-1 uit, 3-0 thuis) verrassend te sterk.