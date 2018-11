FC Barcelona met handen in haar omwille van aanvaller van 105 miljoen euro: Fransman miste training “wegens gameverslaving” ODBS

19 november 2018

12u07

Bron: AS 0 Primera Division In een niet zo heel ver verleden maakten Romario en Ronaldinho nog grote sier in het Catalaanse nachtleven, tegenwoordig missen de toppers in Barcelona de trainingen omdat ze de nacht ervoor te lang aan het gamen waren. Volgens AS kampt Ousmane Dembélé, de vierde duurste transfer ooit, met een gameverslaving die hem zowel het vertrouwen van de coaches als dat van zijn ploegmaats kost.

Om 11u werd vorige week donderdag het startschot gegeven van de training van FC Barcelona. Wel verwacht, maar niet op het appel: Ousmane Dembélé, de Franse aanvaller die twee jaar geleden voor 105 miljoen euro van Borussia Dortmund naar Camp Nou verkaste. Momenteel de vierde duurste transfer ooit in het wereldvoetbal, na Neymar, Mbappé en Coutinho. Het was Barça’s ploegafgevaardigde Carles Naval die Dembélé pas om 11u30 via de telefoon te pakken kreeg. Met zijn no-show geconfronteerd, vertelde de Fransman dat hij last had van buikpijn. Waarop de club meteen een dokter stuurde naar zijn woonst. Die kwam alleen maar snel tot de conclusie kwam dat Dembélé “volledig hersteld is van zijn vermeende ziekte”.

Het Madrileense AS stelt vandaag de reden te weten waarom Dembélé werkelijk ontbrak. De aanvaller zou woensdag tot in de vroege uurtjes samen met vrienden videogames gespeeld hebben. Het groepje vergat naar verluidt hoe laat het al wel was en toen Dembélé uiteindelijk onder de lakens kroop, vergat hij z’n wekker te zetten. Mocht het een eenmalig voorval zijn, zou Barcelona er ongetwijfeld niet al te hard aan tillen. Probleem is dat Dembélé in Camp Nou vooral opvalt omwille van zijn nonchalant en weinig gedisciplineerd gedrag, waardoor hij zich al meerdere malen te laat aanmeldde. Tot frustratie van zijn ploegmaats en coaches. Dembélé zit ook dit seizoen opnieuw meer op de bank of zelfs in de tribunes dan hem lief is.

De club is zich bewust van het probleem en probeert Dembélé zo goed mogelijk te ondersteunen. Hulp die hij vooral weigert: een persoonlijke begeleider heeft hij al de laan uitgestuurd. Barça voorziet hem nu van een chauffeur, maar die is natuurlijk niet de hele dag bij hem. Vorige maandag zou er met de makelaar van Dembélé, Moussa Sissoko, nog over het probleem gepraat zijn. De razendsnelle aanvaller voelt zich naar verluidt vooral eenzaam voelen in de Catalaanse hoofdstad, waardoor hij grijpt naar marathonsessies op de spelconsoles. Met negatief effect. Vorig jaar werd gameverslaving door de Wereldgezondheidsorganisatie nog als een officiële verslaving erkend die professionele begeleiding vereist.