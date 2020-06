FC Barcelona lijdt duur puntenverlies waardoor Real Madrid morgen 2 punten kan uitlopen, Suárez: “Ik ben woedend en gefrustreerd” Redactie

27 juni 2020

18u54 4 RC Celta CEL CEL 2 einde 2 BAR BAR Barcelona La Liga Eden Hazard en co wrijven zich al in de handen. FC Barcelona heeft duur puntenverlies geleden op het veld van laagvlieger Celta de Vigo (2-2). Aangever Messi en doelpuntenmaker Suárez leken de ‘Blaugrana’ naar de zege te leiden, maar Aspas schoot in het slot de gelijkmaker tegen de netten. Als Real Madrid morgen wint van Espanyol, loopt het twee punten uit.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het moest een simpele zege worden tegen Celta de Vigo, nummer zestien in La Liga. In volle titelstrijd kon Barcelona zich geen puntenverlies veroorloven. De ‘Blaugrana’ startte ook uitstekend. Met veel balbezit én de openingsgoal. Messi zette zich achter de bal bij een vrijschop en leek voor eigen succes te gaan, maar ‘De Vlo’ koos met een listige bal de vrijstaande Suárez uit. Die kopte de 0-1 tegen de netten, meteen ook de ruststand.

Na de pauze kregen we een evenwichtige wedstrijd te zien met kansen aan beide zijden. Na vijf minuten pakte Rakitic uit met een dramatisch inspeelpass. Celta bokste meteen een knappe tegenaanval in mekaar, met succes. Aspas stak Yokuslu diep en die bracht voor richting Smolov. De hele Barça-verdediging was uitgespeeld, Smolov tikte simpel binnen: 1-1.

Barça had het niet onder de markt tegen Celta en zocht lang naar openingen. Maar dan schoot de thuisploeg zichzelf in de voet. Denis Suarez verloor de bal op de rand van de eigen zestien en een alerte Messi zat ertussen. De Argentijn passte snel tot bij Suárez, die vanuit de draai de 1-2 binnen knalde - knappe goal. Opnieuw was het dodelijke duo Messi-Suárez bepalend.

Maar hun sterke wedstrijd mocht niet baten. In minuut 88 krulde Aspas een vrijschop langs de muur in doel. Ter Stegen, die eerder uitpakte met enkele cruciale saves, ging niet vrijuit. In het slot kreeg Nolito nog dé kans op de 3-2, maar hij besloot van dichtbij onbegrijpelijk op Ter Stegen. Barcelona mocht dus nog opgelucht ademhalen, maar kan morgen Real Madrid wel twee punten zien uitlopen. Cruciaal moment in de titelstrijd?

Suárez: “Ik ben woedend en gefrustreerd”

Woede en frustratie bij Luis Suárez na het teleurstellende gelijkspel. “Natuurlijk is het fijn dat ik mijn ploeg met twee doelpunten heb kunnen helpen”, vertelde de spits uit Uruguay aan Spaanse journalisten. “Maar ik baal enorm van dit onnodige puntenverlies.”

Barcelona dreigt zondagavond achterop te raken in de titelrace met Real Madrid als de rivaal uit de hoofdstad op bezoek gaat bij Espanyol. Real neemt een voorsprong van twee punten op de regerend kampioen als het de hekkensluiter verslaat. “We wisten dat we eigenlijk ieder duel moesten winnen”, zei de balende Suárez. “En dan nog moesten we hopen op puntenverlies van Real omdat zij kampioen zijn als we in punten gelijk eindigen. Ze hebben immers een beter resultaat overgehouden aan de twee duels met ons.”

“We verliezen te veel punten in uitwedstrijden”, zei Suárez. “Hoe dat komt? Dat is iets voor onze trainer om te analyseren. Real krijgt ook nog lastige duels. Laten we hopen dat zij een keer verliezen. Maar nu ben ik vooral woedend en gefrustreerd dat we twee punten hebben verloren.”

Meer statistieken vindt u op SofaScore.com



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.