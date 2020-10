FC Barcelona kan sterke start niet doortrekken tegen Sevilla en lijdt eerste puntenverlies Redactie

04 oktober 2020

21u31 0 FC Barcelona BAR BAR 1 einde 1 SEV SEV Sevilla La Liga Een eerste tegenslag(je) voor Ronald Koeman in Camp Nou. Een draw tegen FC Sevilla. Wat meer is: Barça kon nauwelijks aanspraak maken op meer.

Er zijn verzachtende omstandigheden voor ‘Sneeuwvlokje’. Het was de derde match in acht dagen voor de blaugrana. Maar na overtuigende zeges tegen Villarreal (4-0) en bij Celta Vigo (0-3) liep het vanavond een pak moeizamer tegen de winnaar van de Europa League. In de hand gewerkt door de snelle achterstand. De Nederlandse spits Luuk De Jong vlamde al na acht minuten raak. De reactie van Barça mocht er wezen: Messi met knappe pass richting Alba en met de hulp van Jesus Navas werd Coutinho bediend: 1-1.

Wie dacht dat dit het sein was voor veel thuisdruk, kwam bedrogen uit. Zelfs Messi, tegen een van zijn favoriete tegenstanders, speelde eerder anoniem. Ansu Fati, pretbezorger in de eerste twee duels, gaf niet thuis. Na de pauze ging Koeman al dan niet noodgedwongen aan het wisselen. Jordi Alba viel gekwetst uit, Griezmann stelde opnieuw teleur, Coutinho oogde vermoeid. Hun vervangers luisterden naar de namen van de Spanjaard Pedri (17), de Portugees Trincão (20) en Sergiño Dest. Die laatste is enn 19-jarige vleugelverdediger uit het Nederlandse Almere en drievoudig Amerikaans international viel. Dest werd eerder deze week voor 20 miljoen euro overgenomen van Ajax, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen tot zo’n 25 miljoen euro.

Ook de in een Juventus-ruil met Arthur betrokken Pjanic viel in, maar kon het tij niet meer keren. Het was nog Sevilla dat het dichtst bij een goal kwam. De Uruguayaanse verdediger Ronaldo Araujo, vervanger van de geschorste Lenglet, devieerde tegen de eigen deklat. Pas in de slotfase kwam Barça nog opzetten. Tevergeefs. Net als Sevilla telt FC Barcelona 7 op 9, Real staat alweer op kop met 10 op 12.

