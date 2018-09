FC Barcelona is maximum kwijt na twijfelachtig rood en draw in Catalaanse derby tegen Girona (2-2) ODBS

23 september 2018

22u58 0 Primera Division Geen vijf op vijf voor Barça in La Liga. In de Catalaanse derby tegen Girona kwamen de 'blaugrana' een twijfelachtige rode kaart voor Lenglet niet meer helemaal te boven: 2-2. De Roemeen Stuani nam de twee uitgoals voor zijn rekening, ook Messi en Piqué scoorden. Vermaelen zat niet op de bank. Barcelona en Real Madrid gezamenlijk op kop met 13 op 15.

Alles leek nochtans in gereedheid gebracht voor een nieuw avondje Leo Messi in Camp Nou. De Argentijn stak zijn ex-ploegmaat Dani Alves voorbij als de buitenlander met de meeste matchen in La Liga: 423 duels. En na voorbereidend werk van Dembélé en Vidal op rechts werkte 'de Vlo' de assist van die laatste knap binnen: 1-0.

Maar dan een controversiële fase in minuut 33. Lenglet, de Franse verdediger die de voorbije zomer van Sevilla is overgekomen en voor het eerst in de basis stond, die Pons foutief afstopt met een al dan niet bewuste elleboog. Bewust, oordeelde Jesus Gil Manzano na tussenkomst van de VAR. Dembélé werd het kind van de rekening en moest naar de kant voor Umtiti.

Waarna Cristhian Stuani zijn duivels ontbond. De gelijkmaker op slag van rusten, de 1-2 snel na de pauze na defensief geblunder van Piqué. Hij werd er afgelopen door Portu, die zijn inzet nog gestopt zag door Ter Stegen. In de herneming twijfelde Stuani niet.

Barça met z'n tienen op achtervolgen gewezen, de grote kanonnen Coutinho en Rakitic erin voor Vidal en de Braziliaan Arthur. Messi had pech met een vrije trap tegen de deklat, maar in minuut 63 zette hij een aanval op met Coutinho, uiteindelijk afgewerkt met een forse kopslag van Piqué die zijn foutje goedmaakte. Maar ondanks nog enkele flitsende acties van vooral Messi bleef Barcelona steken op 2-2.

