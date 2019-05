FC Barcelona eindigt seizoen compleet in mineur: Valencia pakt Spaanse bekerfinale ODBS

25 mei 2019

23u02 30 La Liga Nog een mokerslag voor FC Barcelona. Na de bijzonder pijnlijk verloren halve finale in de Champions League tegen Liverpool, werd ook de Spaanse bekerfinale niet hun deel. Tegen Valencia werd het 2-1. Pas na de pauze een wat beter Barça, maar alleen Messi scoorde. Zo blijft Barcelona achter met alleen de Spaanse titel. Het einde voor Ernesto Valverde in Camp Nou?

Vorig jaar demonstreerde FC Barcelona nog in de bekerfinale tegen FC Sevilla en zwaaide Iniesta in weergaloze stijl uit (5-0). Maar zonder de regisseur, zonder de twee jaar eerder vertrokken Xavi en vanavond ook zonder het gekwetste roofdier Luis Suárez, heeft Barça veel van zijn grandeur en gif verloren. ‘Messidependencia’: te veel afhankelijk van het Argentijnse genie. Zeker als Rakitic een offday heeft en Coutinho blijft teleurstellen. Geen vijfde opeenvolgende bekerwinst, waarmee het alleen recordhouder zou geworden zijn. Nu moeten ze Real Madrid (1905-1908) en Athletic Bilbao (1930-1933) naast zich dulden.

VALENCIA WINT DE COPA DEL REY! 🏆



FT | 🇪🇸 #BarçaValencia 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/CRYh49olXT Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

In de bakoven van het Estadio Benito Villamarin van Betis Sevilla werd het voor de pauze een heuse Catalaanse lijdensweg. Rodrigo liet eerst nog na een cadeau van Lenglet uit te pakken, maar wat later fusilleerde eerst Gameiro op assist van Gaya doelman Cillessen en kopte Rodrigo wel raak. Bij de eerste goal lag Sergi Roberto te slapen, bij nummer twee werd Alba er wel erg hard afgelopen door Soler. Diezelfde Jordi Alba die ook op Anfield boter op het hoofd had. Defensieve zorgen voor de blaugrana. Net als Vermaelen zat Umtiti op de bank. Pas op slag van rusten een reactie, maar pogingen van Messi en Rakitic bleven zonder succes.

GROTE KANS | Gerard Piqué redt de poging van Rodrigo van de lijn! Barça ontsnapt aan een vroege achterstand! 😱



🇪🇸 #BarçaValencia 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/JoRmJOhNNg Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAAAAL | @KevinGameiro9 knalt Valencia op voorsprong! 💥



🇪🇸 #BarçaValencia 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/DvIHZsW3qu Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAAAAAL | Rodrigo met de 0-2! Wat nu, @FCBarcelona? 😱



🇪🇸 #BarçaValencia 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/VaBf298DoG Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Valverde reageerde en liet Semedo en een ook erg bleke Arthur in de kleedkamer voor Malcom en Vidal. Die eerste bracht meteen meer schwung in de nu wel aanvalsgolven van Barcelona. Al bleven kansen schaars. Messi dan maar, nadat hij eerder in dit stadion zijn mooiste van het seizoen had aangetekend. Een nieuwe penseeltrek, nu buitenkant links. De paal was zijn deel. Valencia ontsnapte, al bleef het tot minuut 95 en zelfs voor een lege goal de counter armtierig slecht uitspelen zodat het bijzonder spannend bleef. Zeker toen Messi in minuut 73 toesloeg. Een inleggertje, nadat Lenglet zijn kopbal op corner gered zag door Jaume. Maar verder kwam Barça niet. Zo onhandig het counterde, zo heldhaftig verdedigde Valencia. Om zo zijn eerste trofee in elf jaar te pakken. Eindelijk heeft Marcelino, de coach, de scalp van FC Barcelona. En of die zoet smaakte. Piqué en Messi daarentegen dropen met het gezicht op onweer af. Die laatste richting Copa America. Naar nog eens succes met Argentinië, of bezwijken de ‘Albiceleste’ ook in het Brazilië van Neymar onder de druk?

GOOAAL | Messi geeft Barça weer hoop! 🙏



🇪🇸 #BarçaValencia 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/t6tY048Mc7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link