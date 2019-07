FC Barcelona eert met nieuw uitshirt opleidingscentrum La Masia ODBS

08 juli 2019

Omwille van het veertigjarige bestaan van La Masia pakt FC Barcelona uit met een gloednieuw uitshirt voor het komende seizoen. La Masia is het befaamde opleidingscentrum van de club, waar onder andere Leo Messi jarenlang heeft rondgelopen. Om inspiratie te vinden, ging Barça veertig jaar in de tijd terug en werd het iconische truitje uit 1979 in een modern kleedje gestoken. In de video hieronder ontdekt ook Barça’s nieuwe aanwinst Frenkie de Jong het nieuwe shirt.

Afgelopen vrijdag presenteerde Barça de Nederlandse aanwinst Frenkie de Jong, die voor 75 miljoen euro van Ajax overkomt, in het nieuwe thuisshirt.