Fati jongste doelpuntenmaker ooit voor Barcelona, al laten de Catalanen wel weer punten liggen DMM

31 augustus 2019

18u55 2 CA Osasuna OSA OSA 2 einde 2 BAR BAR Barcelona Buitenlands voetbal Weer puntenverlies voor Barcelona. In afwezigheid van Messi en Suarez bleven de Catalanen steken op een 2-2-gelijkspel tegen promovendus Osasuna. De 16-jarige Ansu Fati werd dankzij een geslaagde invalbeurt de jongste doelpuntenmaker ooit in het shirt van Barcelona.

TOPTALENT | De 16-jarige Ansu Fati maakt z'n allereerste professionele goal ooit. En het zal niet de laatste zijn! 😍💙❤ pic.twitter.com/fvHBiP1RTf Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

4 op 9. Dat is het verdict voor Barcelona na drie competitiewedstrijden in La Liga. Geen start om van te dromen, al kan de kampioen wel de afwezigheid van Messi en Suarez inroepen als excuus voor het slappe seizoensbegin. Ook tegen Osasuna was het wederom zwak. De Catalanen kwamen al vroeg op achterstand. Torres stond alleen aan de tweede paal om een overgewaaide voorzet binnen te jassen.

Het was wachten op Ansu Fati. Onthou de naam. De 16-jarige jongeling debuteerde vorige week en was toen de op één na jongste debutant ooit voor Barcelona. Tegen Osasuna werd hij meteen ook de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Catalaanse club. Vijf minuten na z’n invalbeurt kopte hij de gelijkmaker op het bord.

Iets later leek het helemaal goed te komen. Arthur werkte klinisch af in de zestien en zorgde zo voor de 1-2. In plaats van de wedstrijd uit te spelen slikte Barcelona tien minuten voor tijd een strafschop. Torres zette zich achter de bal voor zijn tweede en legde zo de eindstand vast.

👏 👏 👏 Ansu Fati, the youngest Barça goalscorer in #LaLigaSantander 🙌🔥🎉🤩 pic.twitter.com/KmCxSvpPSH FC Barcelona(@ FCBarcelona) link