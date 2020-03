Ex-voorzitter Real Madrid Lorenzo Sanz (76) overleden aan coronavirus Redactie

21 maart 2020

21u55 1 Primera Division Lorenzo Sanz is overleden. De ex-voorzitter van Real Madrid lag sinds enkele dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis met een coronabesmetting, die hem fataal is geworden. De Spanjaard werd 76 jaar. Met Real won hij tweemaal de Champions League en één Spaanse landstitel.

Eerder vandaag liet zijn zoon Lorenzo Junior al weten dat Sanz in kritieke toestand in het ziekenhuis lag. De 76-jarige Sanz verbleef er op intensieve zorgen en werd in een kunstmatig coma gehouden.“Mijn vader is zopas overleden”, schrijft Lorenzo Junior op Twitter. “Hij verdiende een soortgelijk einde niet. Een van de meest mooie, dappere en hardwerkende mensen die ik kende, verlaat ons. Zijn familie en Real Madrid waren zijn passie.”

Lorenzo Junior liet eerder zaterdag weten dat de toestand van zijn vader de voorbije dagen niet verbeterde. “Hij knokt als de kampioen die hij is, maar na twee dagen met steeds minder krachten. Hopelijk voltrekt dankzij onze steun alsnog een mirakel.”

Met Sanz als voorzitter won Real tweemaal de Champions League (1998 en 2000), het WK voor clubs (1998) en de Spaanse titel (1997). Hij haalde met z’n eigen geld onder meer toppers als Davor Šuker en Predrag Mijatović. Zijn aanpak leidde tot een eerste Europa Cup-zege sinds 1966. Hij was er gedurende tien jaar voorzitter, van 1995 tot 2000. In 2000 verloor hij de verkiezingen van Florentino Pérez. Hij was ook eigenaar van Malaga Club de Fútbol tussen 2006 en 2010.