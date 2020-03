Ex-speler Real Madrid en Braziliaans international Cicinho (39): “Ik dronk 20 jaar lang elke dag 10 pinten” ODBS

10 maart 2020

09u45

Bron: Estado de Sao Paulo 4 Buitenlands voetbal Opvallende bekentenis van Cícero Joao de Cézare, voetbalnaam ‘Cicinho’ (39) en gewezen Braziliaans international. De rechtsachter, die in 2018 stopte met voetbal, geeft toe dat hij haast een hele carrière lang een alcohol- en rookprobleem heeft gehad. Ook in zijn topperiode bij Real Madrid, waarmee hij La Liga won, en bij AS Roma, waarmee hij de Coppa Italia pakte.

Als jonge tiener al raakte Cicinho verslaafd. “Ik was dertien of veertien toen ik begon te drinken”, vertelt hij in een column in de Braziliaanse krant ‘Estado de Sao Paulo’. “Ze zeiden me dat bier lekker was. Dat heb ik twintig jaar lang ondervonden. Dagelijks dronk ik ongeveer tien pinten per dag. Pas op mijn dertigste ben ik ermee gestopt.” Voor hij zijn eerste profcontract tekende bij Atlético Mineiro, dronk Cicinho louter bier omdat hij nauwelijks geld had. “Maar dan begon ik alles te drinken. En roken ook. Elf jaar lang, van 1999 tot 2010. Roken deed ik alleen wanneer ik dronk. Alleen deed ik dat laatste dagelijks en soms de hele dag lang.”

Toen de zoals vele Brazilianen diepgelovige Cicinho de liefde voor het voetbal verloor, begreep hij dat het zo niet verder kon. “Ik ben altijd verliefd geweest op de sport. Maar wanneer God je zo’n gave geeft en je weet niet hoe ermee om te gaan, dan is er iets fout. Het was 2010. Ik was 30 jaar en speelde voor AS Roma, maar plezier in het voetbal had ik totaal niet meer.”

Door de ontmoeting met de vrouw die hij later zou huwen, raakte Cicinho acht jaar geleden van zijn verslavingen verlost. “Zij deed me inzien dat ik trouw moest blijven aan de waarden waarmee ik opgegroeid ben en die God me gegeven heeft. Zo ben ik uit de put geraakt. Dat ik er nu zo open over kan spreken, is omdat het trauma verwerkt is.”

“Onlangs heb ik nog de kans gekregen om terug in het voetbal te keren, maar ik heb daar geen behoefte meer aan. Het voetbal is een fase die achter me ligt. In mijn hoofd ben ik al even een ex-voetballer en zo voelt mijn lichaam dat stilaan ook. Dan wil ik liever jongeren waarschuwen voor de gevaren van alcohol. Daarom geef ik nu vooral motivatiespeeches.”

Cicinho verwijst ook naar menig voetballer die tijdens of snel na de carrière op het slechte pad is geraakt, waaronder sommige landgenoten van hem. Zo zit Ronaldinho momenteel in een cel in Paraguay omdat hij het land in kwam met een vals paspoort. “Het is triest om grootheden van het Braziliaanse voetbal te zien afglijden. Hun invloed zou zo veel kunnen betekenen voor de goeie zaak, maar nu dienen ze vooral het slechte. Hopelijk richten ze zich tot God.”

Zijn goals voor Real Madrid:

Als voetballer maakte Cicinho faam in de ploeg van Sao Paulo die in 2005 eerst de Copa Libertadores won en vervolgens het WK voor clubs. Zo kwam hij terecht bij Real Madrid, waarna hij later naar AS Roma trok. In Europa speelde hij nog voor Villarreal en het Turkse Sivasspor, in Brazilië voor Recife. Hij verzamelde 17 A-caps en was erbij op de Confederations Cup in 2005 en het WK een jaar later in Duitsland. In maart 2018 stopt hij wegens aanhoudende knieproblemen met voetbal.