Espanyol-speler slingert na beladen derby "racistische woorden" naar het hoofd van Umtiti die gekalmeerd moet worden door Piqué

05 februari 2018

17u23

Bron: Marca, Sport 1 Primera Division De gemoederen raakten gisteren flink verhit na het 1-1-gelijkspel tussen Espanyol en Barcelona. Volgens Spaanse media slingerde Sergio Garcia zelfs een racistische zin naar het hoofd van Samuel Umtiti. Waarop die woedend werd tegengehouden door ploegmaat Gerard Piqué. Garcia ontkent ondertussen in alle toonaarden.

❌ BeIN Sports's @Benayadachraf just confirmed on air that racist insults were thrown at Umtiti and that's why Umtiti was so mad at the end, screaming, "WHY THIS PHRASE?" repeatedly!!! Scum Espanyol players need a beating.😤 pic.twitter.com/nrmM3SdV6E Futbol Of Messi +19(@ FutbolOfMessi) link

De exacte woorden die Sergio Garcia, speler van Espanyol, gisterenavond gebruikte? Volgens het Spaanse Sport ging het om de zin "black shit". Na dat te moeten aanhoren, moest Umtiti ingetoomd worden door Gerard Piqué terwijl hij naar Garcia het volgende riep in het Spaans: "Waarom die zin?". Een incident dat uiteraard breed werd uitgesmeerd in de media. Volgens Marca noteerde de scheidsrechter, Jesus Gil Manzano, in het wedstrijdverslag dat de spelers in de spelerstunnel nog even verder in de clinch gingen. Diezelfde krant schrijft ook dat Garcia achteraf zijn excuses ging aanbieden bij Umtiti, die het gebaar accepteerde en de excuses aanvaardde.

Sergio Garcia ontkent op zijn Instagram-pagina ondertussen dat hij bovenstaande woorden in de mond heeft genomen. "Ik heb met Samuel gesproken, maar ik was in geen geval racistisch. Jullie weten allemaal dat mijn vrouw een Roma-achtergrond heeft en dat ik ben opgegroeid in een omgeving met alle rassen in de wereld samen. Ik heb een sterke band met mijn schoonbroer die ook Afro-Amerikaans is. In veel van die wedstrijden is de sfeer gespannen en wat op het veld gezegd wordt, moet ook op het veld blijven. Força Espanyol", schreef Garcia neer op Instagram.