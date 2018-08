Er is leven na Cristiano: waarom Real na vertrek Ronaldo door Spaanse pers werd omgedoopt tot 'Baby Madrid' MDB

02 augustus 2018

Van WK-sterren nog geen spoor in de International Champions Cup en dus krijgen heel wat jonge leeuwen tijdens de Amerikaanse tournee hun kans bij de absolute topclubs. Al zeker in het geval van Real Madrid waar ze nog in de testfase zitten na het vertrek van Cristiano Ronaldo. Kersvers trainer Julen Lopetegui dropte tegen Manchester United Vinicius (18), Odriozola (22), Ødegaard (19), Lunin (19) en Ceballos (21) tussen de krijtlijnen. Door Marca al omgedoopt tot 'Baby Madrid'.

Het is nog lang niet het echte werk, maar de jonge snaken kunnen in die voorbereidingswedstrijden toch al kennismaken met de grote jongens. Julen Lopetegui wil dan ook eens kijken welk jeugdig vlees hij in de kuip heeft. Daarom liet de nieuwe trainer van de 'Koninklijke' enkele jonge talenten opdraven waar Real Madrid wel toekomst in ziet. Een doorlichting.

Vinicius Junior (18 jaar), flankspeler

Wordt al meteen bestempeld als het nieuwe Braziliaanse wonderkind. Meer had Real Madrid niet nodig, want de 'Koninklijke' telde tussen de 40 en de 45 miljoen euro neer om de flankspeler los te weken bij Flamengo. Dat Vinicius wel wat flukse bewegingen in huis heeft, liet hij tegen Manchester United al even zien. Fungeerde vooraan in de 4-3-3 naast Gareth Bale en Karim Benzema.

Nadat hij op zestienjarige leeftijd zijn debuut maakte, zei de dribbelkont de Braziliaanse competitie vaarwel met 49 wedstrijden op de teller. Allicht wordt Vinicius in La Liga wel in de wachtkamer gezet.

Alvaro Odriozola (22 jaar), vleugelverdediger

Dat Julen Lopetegui wel muziek ziet in deze moderne rechtsachter bleek al in het recente verleden. Onder het bewind van de voormalige bondscoach van Spanje verzamelde Odriozola vier caps waarna hij met zijn land mee afzakte naar Rusland. Speelminuten vergaarde hij echter niet op het WK. Net als bij de andere jonge knapen geldt Odriozola eerder als back-up. Voor Daniel Carvajal of Nacho.

Dani Ceballos (21 jaar), centrale middenvelder

Op de middenstrook moet de Spanjaard tegen heel wat ervaren geweld opboksen. Ceballos werd vorige zomer al naar het Santiago Bernabeu gehaald en moest zich tevreden stellen met de weinige speelminuten tegen de mindere goden. Hij werd dan ook pas uitgespeeld als er geroteerd werd. Niet onlogisch met ook nog Toni Kroos en Luka Modric in de 'Koninklijke' rangen.

Martin Ødegaard (19 jaar), flankspeler

Het zorgenkind van de jonge talenten. Werd vorig jaar al uitgeleend aan Heerenveen, maar kon daar allerminst doorbreken. Tegen Manchester United toonde Ødegaard zich alvast gretig, maar beperkte hij zich vooral tot snel kaatsen. De Noor mocht aan de tweede helft beginnen en werd in de 77ste minuut opnieuw naar de kant gehaald door Julen Lopetegui. Het valt af te wachten of er een nieuwe uitleenbeurt volgt.

Andriy Lunin (19 jaar), doelman

Kwam tegen Manchester United tijdens de rust Kiko Casilla vervangen. Lunin versierde deze zomer zijn transfer naar Madrid wil door zijn goede prestaties onder de lat bij Zorya Lugansk. Die Oekraïense club plukte hem eerder al weg bij Dnipro Dnipropetrovsk waar de 1m92 lange doelman zijn debuut al op 17-jarige leeftijd maakte.