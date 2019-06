Entrees bij de Koninklijke: een bijna vol stadion bij Ronaldo, niemand voor Zidane YP/GVS

13 juni 2019

07u20 0 La Liga De voorstelling van Eden Hazard wordt niet de eerste majestueuze intrede van een nieuwe Galáctico. Cristiano Ronaldo kreeg Bernabéu tien jaar geleden zo goed als vol, terwijl ook andere wereldsterren op flink wat aandacht konden rekenen. Dat was ooit anders, want bij Zinédine Zidane was er in 2001 haast niemand te bespeuren.

Cristiano Ronaldo - 2009 - 70.000 fans

Exact tien jaar geleden verwelkomden 70.000 toeschouwers Cristiano Ronaldo. De Portugees evenaarde daarmee het wereldrecord van Diego Maradona, die 25 jaar daarvoor evenveel Napolitaanse fans naar het stadion lokte. Real hoopt vandaag in Bernabéu de stormloop voor Ronaldo minstens te evenaren.

Kaká - 2009 - 50.000 fans

Enkele dagen voor de intrede van Ronaldo werd Kaká al voorgesteld. De Spaanse topclub mikte op 20.000 aanwezigen, maar werd met meer dan het dubbele aangenaam verrast. “Een onvergetelijke dag”, blikte de Braziliaan terug, maar zijn passage in de Spaanse hoofdstad werd er daarentegen eentje om snel te vergeten. “Ik kon niks, ik voelde me er totaal niet thuis”, zei hij daar vorig jaar nog over.

James Rodríguez - 2014 - 45.000 fans

Na het WK van 2014 werd James Rodríguez binnengehaald met de grote trom, maar ook hij kon zich nooit doorzetten. Rodríguez moest bij zijn presentatie de spotlights delen met Daniela Ospina, zijn toenmalige echtgenote. Hij keert nu terug na een uitleenbeurt aan Bayern München, vraag is of hij ook effectief bij de ‘Koninklijke’ blijft.

Gareth Bale - 2013 - 25.000 fans

25.000 fans waren getuige van de voorstelling van de eerste voetballer die de transfersom van 100 miljoen euro rondde. Gareth Bale oogde timide, maar zette het publiek met enkele rake woorden in het Spaans naar z’n hand. “Het was een zeer surrealistische situatie. Ik was enorm nerveus, dat kon je wellicht wel zien.”

Karim Benzema - 2009 - 20.000 fans

Nog in 2009 trok ook Karim Benzema naar Real. De jonge snaak kreeg minder aandacht dan Ronaldo of Kaká, maar glunderde toch bij zijn opkomst. “Ik voelde zoveel emoties door mijn lijf stromen, daarom kuste ik plots het logo van Real.”

Thibaut Courtois - 2018 - 6.000 fans

“Je kan een voorstelling bij Chelsea niet vergelijken met een voorstelling bij Real”, lachte Courtois, die net als Hazard de overstap maakte van Stamford Bridge naar de Koninklijke, na de winst tegen Schotland. “Tips voor Edens presentatie? Voor mij waren er 5.000 à 6.000 mensen in het stadion. Voor Eden hoop ik dat er 80.000 zullen zijn.”

Luka Jovic - 2019 - 4.500 fans

Gisteren hielden de Madrilenen met de voorstelling van Luka Jovic al een generale repetitie. Rond het middaguur zakten er 4.500 fans af naar Bernabéu voor de spits die overkomt van Eintracht Frankfurt.

* In het begin van deze eeuw waren spelersvoorstellingen nog geen groots gebeuren. Bij Zinédine Zidane in 2001 was er enkel pers aanwezig, David Beckham (2003) werd warempel voorgesteld op een oefenveld.