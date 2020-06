Exclusief voor abonnees En op de zevende dag rustte Hazard, maar Real wel koploper dankzij gecontesteerde zege na afgekeurde goal Januzaj Stephan Keygnaert

22 juni 2020

00u43 0 La Liga Geen Hazard. En ­Januzaj te laat gebracht. De ref en de VAR eisten een hoofdrol op in ­Sociedad, waar een gefortuneerd Real Madrid de koppositie in La Liga overnam van Barcelona.

Geen basisplaats voor Eden Hazard, gisteravond, in Sociedad, het nummer zes in La Liga. Het was niet geheel onverwacht. Al hadden we gedacht dat Zinédine Zidane pas woensdag zou roteren – dan tegen laagvlieger Mallorca. Een aanval op de koppositie van Barcelona zonder Hazard en Modric, en daarbij het konings­koppel Hazard & Benzema uit elkaar rukken – only with Zidane. Men is allang gestopt om Zizou proberen te doorgronden.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen