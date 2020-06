En dat voor een foto waarop niets te zien is: veldbestormer op zoek naar Messi wordt bestraft ODBS

14 juni 2020

15u23

Bron: Belga 0 La Liga LaLiga zal juridische stappen ondernemen tegen de supporter die er zaterdagavond in slaagde het veld te betreden in het Son Moix-stadion tijdens de wedstrijd tussen Real Mallorca en FC Barcelona (0-4).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“La Liga gaat juridische stappen ondernemen want ze is van oordeel dat de feiten strafbaar zijn”, verklaarde de overkoepelende organisatie voor het profvoetbal in Spanje vandaag. In de 53ste minuut van de wedstrijd achter gesloten deuren kwam een supporter met een Argentijns shirt van Barcelona-ster Lionel Messi het veld op. Eerst nam hij een selfie met Barça-verdediger Jordi Alba, waarna hij richting zijn idool liep. De veiligheidsmensen staken daar echter een stokje voor.

Volgens LaLiga overtrad de jongeman “de protocols opgesteld in het kader van de gezondheidswetgeving”. Verder luisterde hij niet naar het veiligheidspersoneel. “LaLiga veroordeelt dit soort gedrag, dat de gezondheid van de anderen in gevaar brengt en de integriteit van de competitie schaadt.”

“Het is mijn droom op de foto te gaan met Messi of hem te ontmoeten”, verklaarde de jonge fan zaterdagavond op de Spaanse radiozender Cope. “Ik wou naar Messi gaan. Maar ik vroeg eerst Jordi Alba om een foto. Daarna liep ik naar Messi, maar door het coronavirus zag je natuurlijk dat hij geen zin had in een foto. Ik heb zonder te aarzelen een foto genomen, maar er was niet veel op te zien. De politie dwong me alles te wissen.” De supporter geraakte het stadion binnen door over een hek te klimmen.

Lees ook. Messi meteen op de afspraak: met twee assists en goal wijst hij Barcelona de weg